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日企僅8%希望川普當選！　43%認為賀錦麗更有利商業運作

▲美國大選（圖／路透）

▲日本企業有43%希望賀錦麗當選。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

美國總統大選將近，隨著總統拜登退出競選、由副總統賀錦麗接棒，選情開始出現改變。近日又有調查數據指出，越來越多日本企業認為，如果賀錦麗（Kamala Harris）在2024年當選美國總統，會比共和黨總統候選人川普（Donald Trump）更有利於商業運行。

據《日經研究》（Nikkei Research）調查數據顯示，在243家日本企業中，有43%表示，因考量企業戰略和商業計劃，他們更喜歡賀錦麗，只有8%的企業選擇了川普；還有46%的人認為，任何一位候選人當選都可以；剩下3%則指出，兩個候選人都不喜歡。

有企業指出，在川普政府的領導下，可能引發貿易戰、經濟摩擦和安全威脅，會迫使各家企業改變商業策略。另外，有13%的日本企業在考慮縮減在中國的業務，多數人認為中國的經濟復甦沒有前景，且價格競爭太過激烈。

▲美國大選（圖／路透）

▲本田汽車縮減在中國的業務。（圖／達志影像／美聯社）

今年，已有多家日本企業宣布將削減在中國的業務，其中包含本田汽車（Honda）和新日本製鐵株式會社。

本田公布的數據顯示，2024年6月本田在中國的終端汽車銷量為68966輛，較去年同期下滑39.04%；1到6月為415906輛，較去年同期下滑21.48%。

本田汽車在近日宣布，將關閉在中國7家汽油車工廠中的2家工廠，把中國的汽油車年產能由149萬輛縮減至100萬輛，減產約50萬輛，相當於本田全球產能的一成。本田公司發言人指出，此舉是本田回應中國市場變化的一部分。

新日本製鐵株式會社在7月宣布，將退出與中國寶山鋼鐵股份有限公司的合資企業，結束長達二十年的合作關係。寶鋼股份也指出，將以數億美元收購寶鋼日鐵汽車板有限公司（BNA）的50%股權，BNA鋼鐵占新日鐵在中國鋼鐵產能的70%，年生產量為 262 萬噸。

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