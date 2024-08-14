　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賀錦麗登《時代雜誌》封面　川普：史上最美！長得像我老婆

▲▼美國前總統川普與特斯拉創辦人馬斯克在X上聯手舉行直播。（圖／路透）

▲川普評賀錦麗時代雜誌封面照為美女，遭媒體消遣。（圖／路透）

文／中央社

美國副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人後，成為選戰焦點，插畫照也登上時代雜誌封面。共和黨總統候選人川普說她看起來是「史上最美女演員」，看起來像他妻子梅蘭妮亞。川普也遭美媒消遣。

最新一期時代雜誌（Time Magazine）以「她的時刻」為封面故事「重新介紹」賀錦麗（Kamala Harris）。該雜誌2020年的時代年度風雲人物（Person of the Year）是當年贏得總統大選的拜登（Joe Biden）與賀錦麗。

時代雜誌的長文提到，賀錦麗陣營拒絕為這次報導安排專訪。其內容主要關於賀錦麗如何從過去相對不顯眼的表現竄起，抓住她的機會；即使可能是她過去被低估了，但當前局勢也有利她的崛起。政治的成功取決於當下環境。

川普（Donald Trump）昨天在社群平台X接受特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）專訪。川普說他與北韓領導人金正恩關係很好，並說美國需要有能力的總統，接著問馬斯克，能想像賀錦麗跟中國國家主席習近平「協商或站一起嗎」。

川普接著說：「這整個概念很荒謬。她很糟糕，很糟糕，卻占盡好處。我今天在時代雜誌看到她的照片，她看起來像是有史以來最美麗的女演員。」

川普以不正確的發言唸賀錦麗的名字，說時代雜誌這張封面插畫照片看起來不像賀錦麗，像非常棒的第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），即他的妻子。

「她看起來不像賀錦麗，但她當然是美麗的女人。所以我們就這樣說吧，」川普說。期間馬斯克3度說「對、對」，也以笑聲呼應，他接著轉開這個話題。

美國年底大選原是川普與拜登繼2020年後的再度對決。拜登退出後，民主黨提名賀錦麗，她比拜登、川普年輕約一個世代，具有印度裔和非裔混血的背景，雖是現任副總統，仍帶給選民新感受。川普近來多次拿她的姓名、族裔做文章。

川普7月底出席「全國黑人記者協會」（National Association of Black Journalists）年會時說，賀錦麗總是印度裔的，只推動印度傳統，後來轉變為黑人，「她現在要大家認為她是黑人，我不知道她是印度人還是黑人。」

紐約時報日前引述2個消息來源報導，川普在非公開場合多次說賀錦麗是婊子（bitch）；對此，川普的發言人否認。另外，川普2020年8月在白宮記者會被問到對拜登選定賀錦麗為副手的看法時，多次說她令人討厭（nasty）。

川普對時代雜誌的賀錦麗封面插畫照發表評論，今天遭到很多媒體修理。政治新聞網站Politico報導，川普稱賀錦麗是「美女」，他並不是讚美，這是他一貫的手法。報導也提到川普數年來諸多貶抑女性的言論。

紐約雜誌（New York Magazine）說，時代雜誌讓賀錦麗的插畫照片登上封面，的確惹惱川普，因為「川普對時代雜誌非常著迷」，甚至在他的俱樂部裡掛有以他為封面的時代雜誌，只不過這個封面是假造的。

紐約雜誌指的是華盛頓郵報（The Washington Post）在2017年的報導，川普在至少5個私人俱樂部的牆上掛有假造的、以川普為封面的時代雜誌，封面故事主題是：誰是接班人（The Apprentice）是電視巨作，偽造的出版日期為2007年3月。

川普曾擔任這個電視實境秀「誰是接班人」的監製與主持人。

ET快訊
奧運閉幕式剛結束　21歲女志工被發現死亡
快訊／大逆轉！　民眾黨延後提告端木正
快訊／19縣市大雨特報　鄭明典曝「天女散花」圖示警
強震警戒到明天！專家示警：赴日旅遊4地區仍須戒備
快訊／柯文哲捲假帳疑雲　檢調悄赴木可搜查
1家6口僅剩女兒　「全家福照片曝」惹鼻酸
王齊麟爆「開車用手機」還發IG！　網：人開始飄了
快訊／台北看守所受刑人死亡！　洗錢入獄才2周

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日相岸田證實！　不參選自民黨總裁：改變第一步就是「我要退出」

印度官員下鄉訪視　見賤民女童色心大起！直接擄進家中性侵

奧運閉幕式剛結束　21歲女志工被發現死亡「男友倒在她屍體旁」

阿爾及利亞選手開告！　起訴書點名馬斯克、JK羅琳「網路霸凌」

「無票登機」飛到瑞典！他破解機場漏洞　1舉動太詭異才被抓

川普競選辦公室遭非法入侵！　警公布嫌犯照片：極不尋常

五角大廈：伊朗「當然有可能」本周攻擊以色列　必須認真看待

賀錦麗登《時代雜誌》封面　川普：史上最美！長得像我老婆

出售「協防台灣」等軍事情報給中國！　美陸軍士官認罪

快訊／日本首相將換人！　NHK：岸田文雄不參與自民黨總裁選舉

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

台南惡火5命！外婆神情哀戚　家屬殯儀館「燒魂轎」祭拜

日相岸田證實！　不參選自民黨總裁：改變第一步就是「我要退出」

印度官員下鄉訪視　見賤民女童色心大起！直接擄進家中性侵

奧運閉幕式剛結束　21歲女志工被發現死亡「男友倒在她屍體旁」

阿爾及利亞選手開告！　起訴書點名馬斯克、JK羅琳「網路霸凌」

「無票登機」飛到瑞典！他破解機場漏洞　1舉動太詭異才被抓

川普競選辦公室遭非法入侵！　警公布嫌犯照片：極不尋常

五角大廈：伊朗「當然有可能」本周攻擊以色列　必須認真看待

賀錦麗登《時代雜誌》封面　川普：史上最美！長得像我老婆

出售「協防台灣」等軍事情報給中國！　美陸軍士官認罪

快訊／日本首相將換人！　NHK：岸田文雄不參與自民黨總裁選舉

經常律見引人眼紅！鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

東超新賽季增至10隊！　台職籃由新北國王、領航猿參賽

李灝宇猛打賞打擊率重回3成　林台加長打貢獻打點

台南休旅車路口突右切　外送員遭擊落！警：未接獲報案

樂天女孩被瘋傳「公開質疑主管為何交往球員」！梔梔不忍了揭真相

雨區要擴大了「中南部防豪雨」　一周冒出4颱！氣象署：不罕見

七期賠售豪宅不賠了？　頂樓戶3次轉手價「都是7000萬」

台灣奧運英雄遊行16日登場！活動細節看這裡　李洋在日本確定缺席

92歲嬤扛33度高溫...穿刷毛背心出門找Sushi　店已消失好失望

《莊子說》作家蔡志忠任杭州國家版本館顧問：能夠做的我都會做

陸大媽搭電梯堅持原地跑步　下秒劇烈晃動讓她慘摔在地

國際熱門新聞

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

巴黎長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」　陸網喊抵制

奧運銅牌「褪色生鏽」　官方承諾換發

土耳其大叔「0課金」奪銀牌　中肯發言帥翻18萬人

鯊魚狠咬！美高中正妹滿身血被救起「右腿沒了」

南韓金牌球后安洗瑩：拒參日本公開賽

台灣39歲男在柬埔寨被抓　長相姓名曝光

澤倫斯基反攻：已拿下庫斯克州74聚落

客機墜毀62人罹難 女傳最後自拍照：我好怕

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

即／首相將換人　岸田文雄不參與黨魁選舉　

福島核電廠　放射性冷卻水洩漏

更多熱門

相關新聞

川普稱美需要強悍總統　馬斯克：人們低估三戰風險

川普稱美需要強悍總統　馬斯克：人們低估三戰風險

美國共和黨總統候選人川普12日在社群平台X上，接受特斯拉創辦人馬斯克專訪時表示，中國、俄羅斯、北韓的元首都正處於巔峰，而且積極發展核武，尤其是中國，因此美國需要一個強悍的總統來應對局面，他同時強調與這3個國家保持良好關係的重要性。馬斯克則表示，人們低估了第三次世界大戰的風險。

民調被反超　川普該如何挽救？

民調被反超　川普該如何挽救？

川普馬斯克暢談　誰握權力一看就知

川普馬斯克暢談　誰握權力一看就知

經濟將如何影響美國大選？

經濟將如何影響美國大選？

土耳其大叔淡定奪銀　賽後親曝「真實心境」

土耳其大叔淡定奪銀　賽後親曝「真實心境」

關鍵字：

賀錦麗川普時代雜誌總統馬斯克

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

安以軒遭指絕情！　富尪陳榮煉入獄「一次都不探視」

更多

最夯影音

更多

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面