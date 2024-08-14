川普稱美國需要「強悍總統」　馬斯克：人們低估三戰的風險

▲美國前總統川普與特斯拉創辦人馬斯克在X上聯手舉行直播。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普12日在社群平台X上，接受特斯拉創辦人馬斯克專訪時表示，中國、俄羅斯、北韓的元首都正處於巔峰，而且積極發展核武，尤其是中國，因此美國需要一個強悍的總統來應對局面，他同時強調與這3個國家保持良好關係的重要性。馬斯克則表示，人們低估了第三次世界大戰的風險。

綜合外電報導，川普指稱中國核武發展速度超乎預期，或許將在不久的將來超越美國，到時會衝擊全球權力平衡。他強調，全球面臨最大的威脅之一便是「核武擴散」，美國需要一個強悍的總統來應對挑戰。

川普再次炫耀稱，與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁及北韓領導人金正恩的私人關係佳，「他們正處於巔峰，他們很強悍，他們很聰明，他們很邪惡，而且他們會保衛自己的國家。」他說希望和這些領導人恢復良好關係，「和他們關係好是一件好事，不是壞事。」

▲馬斯克附和川普的能源看法。（圖／路透）



川普描述中國、俄國、北韓是當代的「邪惡軸心」，但與其起衝突，不如和這些國家的領導人保持好關係，因為全球最大的威脅不是氣候暖化，而是爆發核戰。

川普接著指控美國總統拜登，稱他把世界推向更接近第三次世界大戰，因為他對普丁釋放出了錯的訊號，而拜登政府對移民問題、俄烏戰爭以及以巴衝突，處理得非常差勁。

馬斯克在直播中再次表明支持川普，川普也稱讚特斯拉生產出好產品，但他也說「不代表每個人都得擁有一輛電動車」，若他當選，仍會繼續推動國內開採油井的政策。馬斯克則表示，全球對於石油與天然氣仍有一定的需求，由美國來提供這些商品，總比其他國家好。

川普也提到AI人工智慧的大量能源消耗，並說美國如果想要在該領域和中國競爭，就需要增加能源輸出。