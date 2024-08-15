催生體育暨運動發展部　林宜瑾：超過半世紀的追求

▲ 立委林宜瑾。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院於15日宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，另設立諮詢小組廣邀社會各界人士、體育界及運動產業單位參與。民進黨立委林宜瑾指出，此案涉及《中央行政機關組織基準法》、《行政院組織法》、《教育部組織法》等法的修正，以及《體育暨運動發展部組織法》的新立，她希望這些法規文字下個會期都可以送到立法院，讓所有關心我國運動發展的立委們檢視、論辯，並推進體育暨運動發展部的成立腳步。

林宜瑾說明，成立運動相關部會並不是幾個運動愛好者短期內空想而出的願望，就她所知，最早在1968年左右就有體育界人士進行倡議，1988年更在立法院留下委員會紀錄，當時「行政院組織法研修小組」被要求報告研議成立體育部的相關過程。她同時強調，直到近年這項倡議的滾動也不曾停止，不但陸續開了相關公聽會，並且還委託國立體育大學完成「教育部體育署組織調整可行方案評估計畫成果報告書」。

林宜瑾指出，她在2020年便將這項倡議納入立委競選政見、放上選舉公報，而且花了一整個任期為這項目標進行論述、質詢，並探求實踐方法。當2024年，再度將設置運動相關部會納入政見、放上選舉公報時，她表示心中多了份踏實感受，因為這項倡議已經成熟到能夠成為總統競選承諾，成立「體育暨運動發展部」，同時也是賴清德的8大體育政見之一。

林宜瑾強調，從今年元旦起，六都已全面成立專責體育事務的一級機關，經過長年評估與探討，中央體育相關部會的設置，確實也已是一項勢在必行的工作。她分析，運動除了須於教育層面落實對人才的培養外，還有另一項相當龐雜的專業，那就是運動產業的建設與發展，如果不提升中央體育主管機關至直屬行政院的位階，而是繼續讓運動侷限在教育體系內，恐怕不但無法應對日新月異的產業發展趨勢，而且也難以完整掌握橫跨了13大面向，《運動產業發展條例》所載的產業態樣。

林宜瑾舉例，除了運動博弈、運動旅遊、運動經紀管理顧問之外，電競也是運動產業其中一環，台灣電競協會理事長施文彬曾指出，電競產業非常龐大，選手占了整體產業的5%，另外的95%是賽事的企劃、實況的轉播等等，可說是跨領域的大集合。換個角度思考，林宜瑾認為運動的教育、運動人才的培養，僅占了整體運動產業的一部分，依據目前教育部體育署的量能，掌握度實為有限。

林宜瑾表示，樂見「體育暨運動發展部」設置工作的上軌道，也期待在未來能夠成為運動員更加堅實的靠山，並且健全運動產業發展環境，最重要的是推廣全民運動風氣，讓運動不只是運動員的事，而是大家生活中的一部分。