政院喊「4年人均GDP破4萬美元」　明年超越南韓！擴大跟日韓差距

▲國發會綜合規劃處長張惠娟。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

行政院會15日通過國家發展計畫（2025至2028年），設定總體經濟發展目標，經濟成長率平均2.8%至3.6%、2028年每人平均GDP為3萬9000美元至4萬2000美元、失業率平均3.2%至3.5%、核心消費者物價指數上漲率平均2%以下。國發會綜合規劃處長張惠娟表示，2025年起每人GDP可望超越南韓，並持續擴大與日韓的差距。

在行政院會後記者會上，國發會綜合規劃處長張惠娟表示，本次計畫依據總統賴清德理念、行政院長卓榮泰的施政方針，衡酌內、外在情勢，擘劃未來4年國家整體發展目標、策略，以及施政重點。

根據行政院所劃設的目標，喊出人均GDP要在4年內，突破4萬美元。對此，張惠娟表示，依未來4年經濟成長率，2025年起，每人GDP可望超越南韓，並持續擴大與日韓的差距；她強調，2027年每人GDP可望突破4萬美元，自3萬美元以來僅歷時6年，而2028年台灣名目GDP規模將接近1兆美元。

至於賴清德在競選期間拋出的「國家希望工程」。國發會表示，將發展「五大信賴產業」，其中半導體方面，新增產值約2兆6578億元、AI產值在115年突破兆元、安控資安產值突破1300億元、衛星通訊產值300億元、軍工無人機產值300億元。

另外，國發會也指出，將維持每戶可支配所得吉尼係數不超過0.35，近5年底層40%家戶人均可支配所得平均年成長率，高於全體家戶人均可支配所得平均年成長率。國發會強調，0到3歲家外送托率達OECD國家標準（36%）；直接興建社宅、包租代管及租屋補貼合計每年百萬戶；三高病人80%進入照護、80%接受生活諮商、80%有效控制。

在環境方面，國發會表示，將推動140項攸關地方發展的基礎建設，均衡台灣發展，並協助600個農村再生社區活化發展；而溫室氣體淨排放量2030年較2005年減少24%±1%，能源效率年均改善率達4%以上。