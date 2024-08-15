要葉元之別再嘴砲奧運轉播　洪申翰再轟：不要摧毀珍貴基礎

▲洪申翰。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

巴黎奧運許多民眾抱怨需付費才能觀看部分賽事轉播，國民黨立委葉元之呼籲政府應組「奧運轉播國家隊」，讓大家免費看比賽。對此，民進黨立委洪申翰再批評，長期關心運動發展的運動迷都知道，「使用者付費」的觀念，在運動與產業健全發展的過程中，是多麼地關鍵和得來不易，「拜託，不要讓這多年累積的珍貴基礎，被你的嘴砲摧毀好嗎？」

洪申翰指出，他並不是要幫特定業者講話，而是幫願意長期付出、投入大筆資金去競標轉播權的媒體講話。葉元之如果可以說服更多資本更雄厚的有線、無線頻道業者，進場競標轉播權，那他也會幫他們講話。 ​

洪申翰說，這個承播的商業模式，每個月向消費者收一兩百塊，運動迷們都覺得非常合理實惠，並沒有挾轉播權綁架高消費的問題，而這次巴黎奧運的轉播，政府補助了8000萬，市場上的消費者和平台業者花了4.2億，政府若無5億全出，就是可以多出4.2億投入到選手的培養或是與環境的改善，這也是為何很多關心選手跟運動觀眾，願意支持當前這個模式的原因。

洪申翰說，葉元之稱運彩公司已貢獻400億給「運動發展基金」，拿5億出來很容易，但《運動發展基金收支保管及運用辦法》寫得很清楚，這個基金最優先做的，是要培訓、照顧運動人才，並不是讓大家免費看奧運。

洪申翰指出，政府已補助了8000萬，讓公視跟華視也有權利轉播210小時的轉播時數，也已經很接近台灣選手在巴黎奧運的出賽時數。就算政府全出資拿下轉播權，確定其他頻道業者都願意播嗎？如果他們評估收視率不想播，是又要逼政府出錢，徵用他們的頻道來播嗎？