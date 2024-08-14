「班班喝鮮奶」要老師分送各班　教團批：又把學校當政策提款機

▲從今年9月起，國小學童每周可免費喝兩次國產鮮乳。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

為降低紐西蘭液態乳輸台對本土酪農產業衝擊，農業部與教育部合作，將從9月起，提供全國133.5萬名學童，每周免費喝2次國產鮮乳，但供應乳商只負責把鮮乳配送到校，不協助分送各班，屆時分送工作又落在老師身上，引發教師和校長團體反彈。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良批評，「不要每次都把學校當政策提款機。」

農業部日前找各縣市教育局開會，說明「班班喝鮮乳」進度規劃，會中明確指出，未來得標乳品廠商只負責將乳品配送到校，不負責分送各班，引發教師和校長團體反彈。

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侯俊良表示，只要對學生有利，全教總都願意支持，但鮮乳涉及保鮮、配送問題，現在分送各班的工作又要落在老師或學校行政人員身上，加重教學現場的工作負擔，「又要讓老師更忙了」，批評政府部會的美意，卻對教學現場帶來負擔，「不要每次都把學校當成政策提款機」，也呼籲教育部明確表態，不要犧牲教師權益。

全國校長協會理事長陳清義表示，政府提供預算，購買廠商生產的鮮乳，卻要學校教師幫忙分送各班，「簡直把教師變成鮮乳配送員」，尤其冷藏鮮乳從配送到校、分送各班，還要趕快學生馬上喝完，恐影響教學作息，稍有不慎恐怕引發食安問題。

陳清義指出，距離開學只剩2周，相關採購與配送方式都還不明朗，而且剛開學學校行政工作最忙碌，「班班喝鮮乳」開學就上路，恐怕會人仰馬翻。他建議，學童乳政策應有充分配套再上路，或比照北市提供女學生生理用品模式，讓學生自行到鄰近的超商超市等通路領取，不一定要從學校端發放，這樣政策會更便民。

對此，農業部畜牧司副司長李宜謙回應，乳品業者每天配送多所學校，已無餘裕時間幫忙每個學校每個班級逐一配送到教室，已在會議中向各縣市政府教育單位充分表達，也希望學校能多多體諒。

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