農業部力推「冷藏鮮乳」校園憂食安　逾4成學校將供應保久乳

▲農業部力推「冷藏鮮乳」，但有超過4成學校憂食安問題，仍將供應保久乳。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

農業部與教育部合作，將從今年9月起提供全國133.5萬名學童，每周免費喝2次國產鮮乳，並以冷藏鮮乳優先配送，只有偏鄉離島等冷鏈系統較不完備地區，才以保久乳替代。但根據各縣市調查，有超過4成學校憂心食安問題，仍決定供應保久乳。對此，農業部畜牧司副司長李宜謙表示，會持續宣導以冷藏鮮乳為優先。

因應紐西蘭乳品2025年進口零關稅，為降低紐西蘭液態乳輸台對本土酪農產業衝擊，農業部與教育部合作，計畫從今年9月起，提供全國2600多所國小與附設幼兒園、共133.5萬名學童，每周免費喝2次國產鮮乳。但距離開學僅剩2周，各縣市教育局仍不清楚相關配送方式與採購招標作業等執行細節。

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據了解，農業部日前找各縣市教育局開會，仍力推以冷藏鮮乳為主，但根據各縣市調查，有超過4成學校擔心食安問題，仍決定供應保久乳。有教育官員私下抱怨，之前進口蛋爭議一堆，現在又要硬推冷藏鮮乳，天氣這麼熱，鮮奶離開冷鏈能放多久，萬一喝了拉肚子誰負責。

北市教育局體衛科長許巧華表示，據北市調查，多數學校仍傾向供應保久乳，只有少數學校選擇冷藏鮮乳，若冷藏鮮乳送抵學校，沒有馬上配送、讓學生飲用，恐怕會衍生食安問題，至於鮮乳如何配送，仍待農業部跟廠商溝通，可能要到8月底執行細節會比較明朗，屆時也會找校長協會和家長會開會討論，開學後學童乳的配送方式。

李宜謙表示，學校可能有冷鏈物流的疑慮，尊重學校的需求，但仍會持續宣導學生優先喝冷藏鮮乳，針對不喝鮮乳的學童，則提供鈣豆漿或無乳糖鮮乳。目前農業部正訂定招標文件中，會努力達成9月開始供應學童乳的政策目標。此外，原訂每瓶鮮乳補助費用為14元，但針對需要冷鏈物流配送的鮮乳再提供2元的運費補助，每瓶補助增至16元。

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