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喝到可不可加料飲料　苦主崩潰喊噁「有陰影了」：整杯全喝光

▲▼關埔店可不可。（圖／記者陳凱力攝）

▲關埔店可不可爆食安問題。（圖／記者陳凱力攝）

記者施怡妏／綜合報導

知名手搖「可不可熟成紅茶」新竹關埔店，女店員不滿客人打烊前下單，吐口水在手掌，並徒手抓配料製作飲料；然而，點該杯飲料的事主坦言，「很噁，有陰影了」，事主的哥哥也透露，喝飲料的是弟弟、爸爸跟阿嬤，而且阿嬤最近剛出院在家休養，他每天細心照顧，「還喝到這種加料飲料我真的瘋掉欸」。

購買飲料的苦主哥哥在Thread發文，自己也是做手搖店的，可以理解打烊前有客人點餐的心情，「但不代表可以這樣做，真的是抓狂」，弟弟總共買了3杯飲料，「他跟我爸我阿嬤喝的，我沒有喝，全都喝光光了」。

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最讓他生氣的是，阿嬤之前出車禍，剛出院在家休養，他這一個月全心全意照顧阿嬤，「天天讓她吃好喝好，結果讓她喝到這種東西，我是真的超級難過，我真的瘋掉欸，我直接原地爆炸」，也強調一定會提告。

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人哥哥Threads）

▲哥哥強調一定會提告。（圖／翻攝自當事人哥哥Threads）

據了解，買飲料的男網友表示，當天因為來不及到店面點單，因此選擇使用外送點飲料，沒想到都快喝完了才看到新聞報導，比對店家、手上飲料的單號一樣，立刻察覺是自己中獎，「真的很噁心，我很想知道是不是三杯都有吐欸，有陰影了」。

男網友也透露，可不可督導16日有打給他關心，「真心覺得可不可處理事情的態度讓人很舒服，我覺得關埔店店長可不可督導都超無辜的，希望大家都能喝到正常的飲料」，此外，看到女員工的道歉聲明中，未提及對於顧客的道歉，感嘆「我是什麼很賤的人嗎？」

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