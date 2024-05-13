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大陸 大陸焦點 特派現場

陸麥當勞爆將過期食材改期「續命」　店員偷工減料稱：看不出來

▲▼陸麥當勞爆用過期食材、偷工減料。（圖／翻攝自微博）

▲麥當勞鄭州卓越農聯門市。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸麥當勞鄭州卓越農聯門市和濟南大學門市近日遭爆料，將食材更換到期標籤自動「續命」、炸油用到超標、漢堡用料減量，此次爆料引起熱議。據悉，過期食材換標籤繼續使用的問題，並非第一次，陸麥當勞食安問題已多次衝上微博熱搜。

據《新京報》報導，近期，一名記者先後臥底麥當勞鄭州卓越農聯門市和濟南大學門市，發現兩家餐廳均存在篡改食品保質期標籤、使用過期食材、食物過了保存期依舊售賣以及偷工減料等問題。麥當勞鄭州卓越農聯餐廳，也存在炸油品質超標的情況。

▲員工更改食材到期時間。（圖／翻攝自微博）

▲員工更改食材到期時間。（圖／翻攝自微博）

過期食材換標籤「續命」

冷凍麵包是麥當勞餐廳製作漢堡的必需品，這樣的麵包被送到餐廳後，通常會提前解凍。在麥當勞後廚，依規定員工從凍庫取出冷凍麵包後，就要為它們貼上時間條，標註解凍時間、可用時間和到期時間，食材到期後，須丟棄處理。

3月6日晚上10點40分，在麥當勞鄭州卓越農聯餐廳後廚，用於製作麥辣雞腿堡的麵包已經過期。該名記者將此情況反映給後廚的一名老員工，但員工並沒有把麵包丟棄處理，而是警告他，「別聲張，你只管做單，時間條的問題，不用管。」

隨後，該名員工使用剪刀，將麵包包裝袋上的時間條剪掉，又重新張貼了一張新的時間條，到期時間從3月6日晚10點，延長到了7日下午2點。當晚，也有其他員工將過期的麵包「續命」一天。

不僅麵包，漢堡內的肉品也已一樣的方式「續命。3月10日，解凍區內，當晚10點到期的8袋板燒雞腿肉，又被換簽延長了16個小時的保質期，新的時間條顯示，這些雞腿肉的到期時間改成了11日下午2點。值班經理也默許這些行為。

4月5日晚，記者在麥當勞濟大餐廳發現有兩袋板燒雞腿肉當晚到期，需要廢棄，餐廳的值班經理卻以時間條錯誤為由，讓他修改到期時間，「5日晚9點到期的，改到6日下午2點吧。」有時也會看到值班經理親自改期。

▲後廚備品解凍區。（圖／翻攝自微博）

▲後廚備品解凍區。（圖／翻攝自微博）

內部品質標準只在檢查時執行

為了確保顧客吃到高品質的食物，獲得最佳口感，麥當勞制定了食材「第二保存期」的標準，所有過了保存期限的食物，禁止向顧客出售。

3月9日下午4點，已經過了用餐高峰時段，麥當勞卓越農聯餐廳後廚的保溫櫃裡，還存放著三個已炸製好尚未售出的琵琶腿。依照規定，琵琶腿炸製後需放入保溫櫃，並開啟倒數功能，20分鐘內未售出的，需要廢棄處理。但這些琵琶腿到下午5點仍未售出，沒有工作人員將其丟棄，直到進入晚餐高峰時段，這些下午炸製的琵琶腿，才被相繼出售給顧客。

相同的情況也出現在麥當勞濟大餐廳，一名員工表示「有人來檢查的時候，剩一盤也好，一兩個也好，到時間了就要倒掉，不倒就違規，沒人檢查就不用倒掉。」

4月5日，一個午間做好的漢堡，到下午時由於放置時間過長，表面已經乾掉，等到有人點單時，值班經理卻指導員工，給這個已無口感可言的漢堡重新包裝後，又賣給了顧客，「把包裝紙換了，重新給片起司，換個麵包底蓋。」

除此之外，麥當勞還規定了生菜、吉士片、番茄等食材的使用時間，配備了用於計時的錶盤，並對後廚員工洗手、更換抹布的頻率，作出了明確規定。但調查期間，2家餐廳的員工從未使用過計時錶盤，在設定好的時鐘提醒洗手、更換抹布時，也無動於衷，有員工稱「上面來檢查的時候，記得做就行」。

▲炸油用了3天未更換。（圖／翻攝自微博）

▲炸油用了3天發黑未更換。（圖／翻攝自微博）

炸油用到超標，漢堡用料減量

大部分餐品都要經過炸製的麥當勞，對員工的訓練課程提到，在每天濾油之前，工作人員需要對炸油進行檢測，極性組分數值超過24，就要更換炸油。

麥當勞鄭州卓越農聯餐廳後廚的炸區，共分6個油槽，分別炸製不同種類的食材。 1、2號油槽，需要炸製雞翅、雞肉條、大雞排、麥辣雞腿排、雞肉球等5種食材，被使用頻率較高，且因炸製的量大，油品變質較快。

1、2號油槽的油，於3月7日晚更換，到9日晚上，已經呈現墨色，即便在過濾之後，仍沒有改變。值班經理在偵測極性組分數值後，並沒有要求更換。

該名記者提問，「這油都已經發黑了，不需要換嗎？」另一位員工稱，可能是因為週末沒有人檢查，先用著。3月9日當晚，記者檢測出1號油槽的極性組分數值為26.6。這槽油已超過麥當勞規定的更換標準，且只差0.4就超過國標廢棄標準，但仍繼續使用至10日晚間。

除了油的問題，兩家店為了節省成本，在製作漢堡時，都存在偷工減料的情況。

炒雙蛋堡是麥當勞早餐中的漢堡。依照標準，產品要現炒兩顆雞蛋，再搭配培根、豬柳和吉士製成。早餐高峰時，員工會同時炒8顆雞蛋，並切分為4份，加入漢堡中。但鄭州卓越農聯門市的員工在炒蛋時，常常只炒7個雞蛋，他稱「炒熟了，也看不出來」。

一名濟大門市的老員工表示，這家餐廳一天下來，就要用掉幾瓶麥香雞醬，是所有醬料中消耗最大的一種，而為了節省成本，「正常每個漢堡需要打20毫升的醬，他們（店裡）不是為了省醬嗎，就用了10毫升的醬槍，打10毫升。有人來檢查的時候，才會換回正確的。」

▲▼陸麥當勞爆用過期食材、偷工減料。（圖／翻攝自微博）

▲員工將乾掉的麵包更換。（圖／翻攝自微博）

麥當勞換標籤事件非第一次

報導指出，過期食材換標籤繼續使用並販售的問題，在麥當勞並非第一次出現。

2012年，央視的「3·15」晚會中，就點名了麥當勞三里屯餐廳存在過期食品翻新再售等違規操作。當時，麥當勞發表公開聲明表示，以實際行動向消費者表示歉意，將由此事深化管理，為消費者提供安全、衛生的美食。

2021年10月，麥當勞又因食品安全問題，登上熱搜。一位博主暗訪了安徽合肥的麥當勞餐廳，發現了餐廳存在生菜發黑還在使用、更換到期食材標籤等問題。事後，麥當勞也回應稱，要求全國所有餐廳總經理對食品安全的落地再次進行核實。

2022年3月，南京某麥當勞門市的員工反映店內有肉類食材過期後，仍提供給顧客食用的情況。該名員工稱，該門市不只一次在值班經理和店長的授意下，將過期食品標籤撕掉換成新的。

據悉，對於近日的爆料，引起網友熱議，不過，至今大陸麥當勞官方尚未做出回應。

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