市場驚見「小強關東煮」！衛生局查獲11缺失　攤商急停業改善

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營區龍華市場一處攤商遭踢爆衛生不佳，有民眾去買晚餐時發現，廚房內有蟑螂到處爬竄，甚至還在湯內發現有蟑螂在飄，反應後店家回應「那是要丟掉的」，但髒亂的環境引來民眾懷疑食安問題。高雄市衛生局獲報後派員稽查，現場確實發現有蟑螂及多項缺失，業者現也自主停業至複查完成改善。

▲高雄女子買晚餐驚見「小強關東煮」。（圖／翻攝社會事新聞影音）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲攤販的關東煮湯上有蟑螂飄浮。（圖／翻攝社會事新聞影音）

根據民眾拍下的畫面，該處攤商衛生不佳，工作區不時有蟑螂到處爬竄，在一旁放置的湯鍋中，更驚見有一隻蟑螂在上頭飄浮，讓人看了食慾全無。民眾當下隨即反應「阿姨，湯裡面好像有蟑螂」，阿姨轉頭看了一看，似乎習以為常回應「哦，這是要丟掉的」，但已引來民眾質疑食安問題。

▲衛生局派員稽查發現多項缺失，攤販急停業改善。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局獲報後，今日派員到場稽查發現有11項缺失，已責請業者限期改善，作業場所無妥善設置病媒阻隔設施，現場發現蟑螂，以及作業區髒污未清潔、餐具及器具未覆蓋、調味料分裝無分裝日期、冰箱內物品堆積未落實清潔、食材未離地放置、未進行「先進先出」原則、洗手台未張貼洗手掛圖、從業人員未定期接受健康檢查、未建立冰箱溫度記錄等。

業者目前已自主暫停營業至複查完成改善，衛生局則強調，已依食品安全衛生管理法第8條第1項飭令業者限期改善，限期改善前不得作業，倘經複查未改善，依同法44條第1項規定處新台幣6萬元以上罰鍰。