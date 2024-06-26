新光三越A8美食街老鼠亂竄！衛生局稽查蘭芳麵食館揪2缺失

▲新光三越美食街-蘭芳麵食館稽查照片。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新光三越A8美食街昨日驚見老鼠亂竄！北市衛生局隨即前往案件發生的蘭芳麵食館稽查，今日公布稽查結果，現場沒有直接看到老鼠出沒，且業者可拿出前一日（24日）的清潔消毒紀錄，但仍然發現有2項衛生缺失，要求在28日前限期改善完成，否則依《食安法》最高可處分2億罰鍰。

有媒體接獲民眾爆料，昨（25）日中午12點左右到新光三越A8美食街吃飯，結帳時忽然聽到店員尖叫，原來是一隻老鼠在出餐的窗口竄動，廚師也立刻拿雨傘出來打，引發現場民眾注意，然而老鼠最後逃竄消失在角落。北市衛生局獲報後，昨下午就派員前往稽查，今日公布稽查結果。

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北市衛生局食藥科科長林冠蓁說明，昨日前往針對人員衛生、食材處理、病媒防治與作業場所衛生等項目進行稽查，調查現場沒有病媒出沒，業者可出示6/24清潔消毒紀錄，產品責任險符合規定，僅查有冰箱外部與地面不潔等2衛生缺失，要求在6/28限期改善完成，已經要求限期改善，屆期未改善可依《食安法》處6萬到2億罰鍰。

▲▼新光三越美食街蘭芳麵食館稽查，冰箱外部不乾淨（上）、地板不乾淨（下）。（圖／北市衛生局提供）