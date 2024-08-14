美批准200億美元新軍售「助以色列自衛」　含50架F-15戰機

▲ 以色列空軍F-15鷹式戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東緊張高漲之際，美國13日批准向以色列出售價值200億美元（約新台幣6458億）的戰機等軍備，以應對加薩持續10個月的戰爭，但五角大廈表示，這些武器短期內不會交付。

根據《路透》，五角大廈聲明指出，國務卿布林肯批准對以色列價值近190億美元軍售案，包括50架F-15戰機等裝備，還有7.74億美元的戰車彈藥、逾6000萬美元的迫擊炮彈和5.83億美元的軍車。

不過，波音公司的F-15戰機需要數年時間生產，預計2029年開始交付，其他軍備則預計2026年開始交付。知情專家透露，部分可能更早開始交付。

聲明強調，「美國致力於以色列安全，幫助以色列發展及維持強大自衛能力，對美國利益至關重要」。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）發文表示，感謝美國幫助以色列維持「在地區的軍事優勢」，以及美國對以色列安全的承諾。

美國官員6月曾向《路透》表示，作為以色列最大盟友及武器供應國，自去年10月開戰以來已提供逾萬枚2000磅炸彈及數千枚地獄火飛彈。

戰爭破壞加薩和平，造成大量平民死亡。為避免爆發更大規模的中東戰爭，華府持續努力尋求停火，總統拜登5月底提出3階段停火方案，但各方努力至今未能實現目標。