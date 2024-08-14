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日相岸田證實！　不參選自民黨總裁：改變第一步就是「我要退出」

▲▼ 日本首相岸田文雄召開記者會，宣布不參加9月的自民黨總裁選舉。（圖／路透）

▲ 岸田召開記者會，宣布不參選自民黨總裁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相岸田文雄14日召開記者會，證實將不會參加9月的自民黨總裁選舉，將在接班人出爐後請辭首相。黨內幹部透露，岸田稱自己「必須對一連串爭議負責」，儘管曾多次挽回，但岸田態度堅決。

綜合NHK等日媒，岸田於當地14日上午11點半在首相官邸召開臨時記者會，宣布將不會爭取連任自民黨總裁，「若要展現自民黨的轉變，最簡單明瞭的一步就是我要退出」，「我不會參加總裁選舉」，表態將以一名小兵的角色全力支持新任領導人。

岸田表示，「昨天和蒙古總理電話會談，至此今夏的外交日程告一段落。盂蘭盆節一過，秋季的總裁選舉就要正式開始了。此次選舉中，有必要向國民展現『新生的自民黨』，透明開放的選舉、自由的辯論非常重要」。

他在記者會上提及任內政績，包括結束持續30年的通貨緊縮、提高工資、能源政策轉換，實施少子化政策、提升防衛能力，以及在日美關係基礎上召開G7廣島峰會等外交成就，對此感到自豪。

針對不參選的原因，岸田提及統一教及黨內政治獻金醜聞，「出現一連串導致大眾對政治產生不信任的狀況」，但「政治必須有人民的信任才能運作」，因此做出這項決定，希望推動政治改革，「對於黨內議員引起的重大事件，身為組織負責人，我當然會負起責任 」。

自民黨幹部向日媒透露，曾多次勸說岸田參選，但都沒有成功，認為還有很多事情沒有完成，批評岸田的作法不負責任。另一名幹部則稱，岸田在電話中向他說明，他必須對這一連串問題負責，因此不願參選，雖然他試圖挽回，稱這並非岸田一個人的責任，但他非常堅持。

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