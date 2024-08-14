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中國擴大軍演範圍　美前國防官員：美軍應增通過台海艦數

▲▼美國阿利·伯克級導彈驅逐艦哈爾西號（DDG 97）2024年5月8日通過台灣海峽。（圖／美國海軍）

▲美國伯克級導彈驅逐艦哈爾西號（DDG 97）2024年5月8日通過台灣海峽。（圖／美國海軍）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓13日專電

前美國國防官員包士可支持美國甩現行的對台戰略模糊路線。如今美國大選將至，他投書表示，拜登政府還有幾個月的時間來讓相關政策更為清晰。美國也應逐步增加通過台海的艦數，因應中國擴大軍演範圍。

前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）13日投書「國會山莊報」（The Hill）指出，西方未能阻止俄羅斯的侵略及戰爭罪行，以及後來無法支持烏克蘭取勝，是對即將到來的兩岸衝突最重要的相關教訓。而因應措施應該從對抗戰爭爆發前的資訊戰著手。

例如俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）扭曲近期事件及歷史記錄，聲稱烏克蘭從來不是獨立國家，無視1994年的布達佩斯備忘錄（Budapest Memorandum）。這份備忘錄由俄羅斯、美國和英國共同簽署，內容向烏克蘭保證，其「領土完整和政治獨立」將獲尊重，以換取烏克蘭將境內核武全數送往俄羅斯。

包士可寫道，事實證明，布達佩斯備忘錄之於普丁，就像1938年慕尼黑協定（Munich Agreement）之於納粹獨裁者希特勒，不過是張廢紙。

1938年的慕尼黑協定讓納粹德國獲得當時的捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）領土蘇台德地區（Sudetenland），仍未能阻止歐洲發生大戰。

包士可說，同樣地，雖然中國共產黨從未統治過台灣，中國領導人習近平仍不斷談論與台灣「統一」。

美國與中華民國斷交後，美國國會通過台灣關係法，要求提供防禦性武器給台灣人民，及維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

包士可指出，然而，該法案並未承諾美國透過介入兩岸衝突來積極保衛台灣。1995年，時任美國國防部助理部長的奈伊（Joseph Nye）被中國官員問到對台海危機做何反應時，他說這「將取決於具體情況」。

接下來近30年內，中國的「反介入／區域拒止」戰略奏效。自北京1996年警告通過台海將面臨「火海」以來，美國只有第七艦隊通過台海。

他表示，一如中國在台灣海峽內外逐漸擴大海空演習的範圍及強度，美國也應逐步增加通過台海的艦數及規模，直到達到完整的海軍戰鬥群編制。

美國總統拜登似乎已經認定，美國在保護台灣方面的戰略模糊政策並未阻止中國計劃進攻台灣。他曾在4個場合表示，美國將出兵介入。但北京有理由懷疑這位81歲領導人的臨時發言，是否反映了經深思熟慮的美國政策。

包士可寫道，拜登政府還有幾個月的時間，來將政策朝著清晰和明確的方向推進。

如果普丁相信美國會像布達佩斯備忘錄所承諾的那樣直接保衛烏克蘭，歐洲原本可以避免一場戰爭。習近平必須明白在印太地區發動新一輪侵略的後果。

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