崑山科大慈善感恩晚宴募得逾420萬　扶助經濟不利生就學

▲崑山科技大學「扶助經濟不利學生慈善感恩晚宴」在福爾摩沙遊艇酒店盛大舉行，募款金額逾420萬元，校方將用以扶助經濟不利學生課程學習及就業輔導，善盡社會責任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學「扶助經濟不利學生慈善感恩晚宴」在福爾摩沙遊艇酒店盛大舉行，李天祥校長率領校內主管，邀請畢業校友及各界善心人士參加，近500人共同攜手奉獻愛心，募款金額逾420萬元，校方將妥善規劃善款使用，以扶助經濟不利學生課程學習及就業輔導，善盡社會責任。

崑山科大配合教育部所推動的「高等教育深耕計畫－完善就學協助機制」，辦理慈善晚宴向各界募款，以扶助經濟不利學生，使其安心就學。開場活動由崑山科大韓國流行舞蹈社帶來精彩表演，震撼人心的鼓聲熱鬧揭開序幕，接著由楊泰和學務長報告完善就學協助機制執行成效，同時播放2023年執行完善就學協助機制之成果影片，過去獲得善款而順利就學的同學們現身分享自己的故事，深深打動在場嘉賓的心。

崑山科大李天祥校長代表感謝校友們及各界先進的慷慨解囊，讓莘莘學子能安心就學，他說明教育部為完善經濟不利學生之協助機制，讓優秀學生能排除困難、繼續向學，自107年度起推動「高等教育深耕計畫－完善就學協助機制」，引導公私立大專校院建立外部募款基金，包括向企業、校友、社會大眾、基金會等單位募款，用以扶助經濟不利學生，使其安心就學，更以募款淨額1:1對等補助方式提供學校補助款項。崑山科大依循教育部此一政策，過去三年的募款績效都逐年遞增，2021年募得3,086,600元、2022年募得3,637,800元、2023年募得4,206,000元，且所有募款經費皆依規定，完全用於扶助經濟不利學生課程學習及就業輔導上。

李天祥校長提到，近幾年發現仍有許多具有發展潛力的同學，在求學期間因家庭突遭變故或受疫情影響，面臨各種困境，為了兼顧家計與生活，必須利用所有課餘時間投入工讀，還得勞心家務，無法專心向學、追逐夢想，經常處於內外交迫的窘態。僅就112學年度第2學期校內含低收、中低收、原住民、身心障礙及特殊境遇、以及符合申請教育部大專校院弱勢學生助學資格之學生約有1356人，受輔導補助學生為401人、受輔導補助學生即達29.57%，比例相當高。

楊泰和學務長補充，為了有效使用這些捐款經費，校方並非直接撥款助學金予學生，而是開設各種輔導課程與提供學習資源，依照學生參與及出席狀況，考核通過才會發放助學金，期許學生在學期間不受經濟不利因素的影響，能將時間投注在學習上，得到更好、更安心的學習機會。教育部官網針對「技專校院高等教育深耕計畫—提升高教公共性～完善就學協助機制」更以崑山科大為例，說明該校「積極結合校友會、慈善機構、基金會及產學合作企業等社會資源，2017至2023年共募得1120萬餘元，累計並獲得教育部同額補助1,120萬餘元。本校結合教育部補助經費，發揮公私協力效益，使學生能夠安心就學，自2018年至2023年平均每年協助約3000人次學生，成效相當傑出，願意投入善款的善心人士也逐年遞增。

晚會中最高潮的片段，是邀請全場貴賓齊聚一堂，共同合唱《感恩的心》。那深情的旋律和溫暖的歌詞，彷彿是一道光芒，照亮了整個晚宴的氛圍，將感恩之情化作一股無形的力量。