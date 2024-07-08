宜蘭「香腸伯」一賣63年！每條30元不漲價還捐款給孤兒院

▲熱心慈善的香腸伯。（圖／讀者提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣有一位獨特的香腸攤販，他就是今年85歲的陳姓老翁，也被大家親切地稱為「香腸伯」。長達63年的時間裡，他在冬山鄉武罕五路販售著自製的香腸，每條只要30元，價格親民。儘管如此，香腸伯也不忘做公益，每年過年時，都會捐款給冬山鄉梅花湖的一家孤兒院。

85歲陳姓香腸伯的攤位，原本擺在冬山鄉武淵村的舊廟廣場，但由於近年來場地的變動，選擇將攤位搬到武罕五路39號門前，繼續他的香腸生意。即使面對物價上漲的壓力，香腸伯仍然堅持價格不變，每條香腸依然只賣30元，甚至推出7隻香腸200元的優惠，表示只要能小賺就好，希望大家都能過得好。

香腸伯年輕時因一場工廠事故導致他左手受傷，之後他開始擺攤賣小吃。當時，他的烤香腸每條僅賣2元。20多年前，他將攤位固定在武淵村的舊廟廣場，「水火同源」遊憩區的出現吸引了大量遊客，也帶動了小村的繁榮。

儘管已高齡，香腸伯仍然堅持賣香腸，並且每年過年時，他都會將收入捐給冬山梅花湖的一家孤兒院。對香腸伯而言，賺錢並非最重要，更重要的是能夠為社會出一份力，讓更多的人過得好。香腸伯的故事，不僅是一個關於堅持和慈善的故事，也是一個關於熱愛生活、熱愛社區的故事。