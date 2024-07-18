崑山科大攜手UCC簽署MOU　冠軍團隊將蒞校授課培育國際人才

▲在咖啡界享有盛譽的UCC集團台灣分公司，17日於UCC品牌旗艦店，舉行育才MOU 簽署發布會，並攜手國內多家大專校院簽訂MOU培育優質技職人才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在咖啡界享有盛譽的UCC集團台灣分公司(優仕咖啡股份有限公司)，17日於COFFEE LOVER's PLANET (UCC品牌旗艦店)舉行育才MOU 簽署發布會，並攜手國內多家大專校院簽訂MOU培育優質技職人才，崑山科技大學是全國唯一中南部代表學校，雙方將透過簽約行動，共育咖啡產業技職人才。

UCC品牌成立至今逾90年，並固定提供國內多家連鎖咖啡店相關產品，是不少咖啡愛好者熟悉的品牌，此次特別鏈結國內大專院校簽署MOU備受矚目，崑山科技大學為唯一中南部代表，北部學校則有台北海洋科技大學、世新大學、明新科技大學、臺北城市科技大學等院校。其中，崑山科大餐飲系賴力弘今年6月以學生身分，代表我國參與2024 WCC 咖啡世界大賽，並榮獲全球第六名的佳績，他也將在此次擔任學生代表，與UCC 咖啡師冠軍團隊們，見證產學合作的重要盛事。

代表崑山科大簽署合作的產品開發營運處處長暨餐飲系助理教授施智偉表示，該校產業鏈結蓬勃，已與超過3700家產企業簽署合作，並培養諸多國內外競賽獲獎的技職好手。此次合作雙方將以「咖啡技能學習與發展研究計畫」為新學年度的合作內容，由UCC安排冠軍咖啡師蒞校協同教學，親自傳授專業技能與實務經驗，帶領學生實作、觀摩參與賽事活動，為參賽的咖啡選手培訓，位於雲林的UCC咖啡烘焙工廠以及全台上島珈琲也將提供見習參觀機會，讓技職人才培育與產業接軌。UCC 咖啡亦將持續傾集團資源，期待開展更多中長期合作，紮根培養愛好咖啡的學生們，提升學生專業技能，並鼓勵這些優秀人才走向國際舞台，實踐企業、大學社會責任(CSR、USR)，邁向永續共好，發揮UCC「以冠軍團隊培養冠軍」的核心精神來育才。。

施智偉處長說明，崑山科大禮聘名師蒞校授課，包括曾被《時代》雜誌兩度譽為「印度洋上最偉大廚師」的江振誠、麵包冠軍吳寶春師傅等人，此次再鏈結UCC，由冠軍咖啡團隊們將紮根培養愛好咖啡的學生們，提升學生專業技能，實為美事一樁。

簽約活動當天，也邀請到咖啡好手見證盛事，包括2017 世界盃虹吸咖啡大賽冠軍、現任UCC冠軍團隊教練的楊衣姍Yang Yi Shan；2023 世界盃虹吸咖啡大賽（WSC）亞2軍、日本沖煮與虹吸咖啡大賽雙料冠軍-中井千香子Chikako Nakai；2023 世界盃拉花大賽季軍、2020 全國拉花大賽冠軍-林紹興Lin Shao Sing；香港虹吸大賽冠軍-黃雨寧Elaine Wong；泰國拉花大賽冠軍-納蒂尼•杰拉南Nutthinee Jearranan；2023 台灣手沖咖啡錦標賽冠軍陳俊宏Chen Jun Hong；以及甫獲得2024 泰國手沖咖啡冠軍的基塔奈• 孔塔納拉克Kittanai Kongtanarak 等UCC 咖啡師冠軍團隊，他們皆共同支持本項共育人才計畫，並和參與學生代表進行交流及實作見習。