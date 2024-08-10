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中國慈善機構爆「陪睡換捐款」　病童媽媽「多次失身」救孩子

文／中央社台北10日電

中國著名慈善機構中華兒慈會河南負責人雷某近日遭舉報，要求接受善款的患兒母親陪睡，引發輿論譁然。中國官媒央視新聞昨天報導，民政部已派工作組進駐，雷某已移送檢察機關起訴。

陸媒澎湃新聞等媒體報導，近日有中國網友在網路上爆料，指稱雷某讓患病孩子的媽媽「陪他睡一次，給一點捐款；再睡一次，再給點捐款」，引起中國社會議論。

雷某是中華兒慈會9958兒童大病緊急救助項目（下稱9958）河南團隊負責人。中國官媒央視新聞昨天報導，民政部已派駐中華少年兒童慈善救助基金會工作組，並且正在針對雷某涉嫌犯罪職務一事進行全面調查。

▼雷姓男子遭舉報，要病童母親「陪睡換捐款」。（圖／翻攝微博）

▲▼中華兒慈會河南負責人雷姓男子遭舉報，要病童母親「陪睡換捐款」。（圖／翻攝微博）

今年2月，雷某因涉嫌職務犯罪被有關監察機關立案調查並採取留置措施，5月已移送檢察機關審查起訴。

工作組負責人表示，前期，民政部已對兒慈會作出了停止活動3個月的行政處罰，並列入社會組織嚴重違法失信名單，目前工作組正在督促指導兒慈會進行深入整改整治。

澎湃新聞對此刊出評論，指出「陪睡才給捐助」駭人聽聞，也打破了基本道德底線，同時因雷某既負責募款與捐款，對於患病兒童而言，是手握「生死大權」，呼籲應把雷某身上的問題徹底查清楚。更為重要的是，雷某是否有利用善款脅迫患兒母親，這需要有一個明白，否則兒慈會的公信力難以重塑。

這篇評論也說，兒慈會9958項目出現重大信任危機已經不是第一次。去年9月，兒慈會9958「廊坊負責人」柯某孝涉嫌詐騙，捲走千萬救命金，引發輿論譁然。柯某孝被採取強制措施，目前案件已移送司法機關處理。

評論指出，相關部門應當予以重視，徹查還原真相。慈善事業的生命在於透明、公正、純粹，任何玷汙慈善事業的人都必將受到法律的嚴懲。

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