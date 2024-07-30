崑山科大聘名師建實習基地　獎學金再助攻8成系所甄選報到率100％

▲崑山科技大學在軟硬體優勢及獎助學金助攻下，甄選入學的報到率來到9成9，超過8成的系所報到率為百分百，績效相當良好。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

科技校院四技甄選入學在日前甫結束，崑山科技大學在軟硬體優勢及獎助學金助攻下，甄選入學的報到率來到9成9，超過8成的系所報到率為百分百，績效相當良好！

不僅如此，更吸引「全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽」全國第一名的學生，透過技優甄審管道錄取該校，順利獲得四年免學雜費及四年免住宿費的就學福利。

崑山科大辦學即將邁入一甲子，在各校受到少子化風波的影響下，該校仍逆向操作，持續推行三大育才方針，包括「禮聘業界名師，打造堅強師資團隊」、「比照業界規劃，建置類產線實習基地」，以及「推動產學深度合作，擴展人才學習場域」等，在產學能量加持下，使得學子坐擁得天獨厚學習資源，從今年度甄選入學報到率接近百分百的數據來看，便能窺見該校產學績效及培育業界人才的用心。

崑山科大不斷投入學習資源，包括開設跨域特色課程（群）、數位科技微學程，也積極爭取教育部補助建置「車用零組件生產自動化類產線基地」、「織物染整及印花類產線基地」、「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」、「機聯網、感知系統、機器人工程師iPAS實作考場建置暨人才培育計畫」。看準電動車發展潛力，該校再與公信電子合作成立「電動車產業技術研發暨人才培育中心」，提供實習與就業媒合，共同推動技術研發，整合軟硬體資源，跨域合作培育電動車領域的頂尖人才。

另也打造業界標準的類產線基地作為學生的實習場域，包括和台灣愛普生科技攜手成立首間「Epson機械手臂南部訓練中心」、與上銀科技共同掛牌啟用全台唯一「機器手臂維修訓練中心」、與群創光電建置「群創光電先進封裝COG實驗室」訓練業界人才、與凱渥時尚合作成立「時尚藝廊」及與國際接軌設置「國際咖啡認證中心」等，更啟用「烘焙類產線」等15間類產線工廠作為學生實作場域，培育產業所需跨域人才。

崑山科大更重金禮聘業界大師蒞校授課，邀請公信電子董事長暨聯電榮譽副董宣明智、台灣Panasonic集團前總經理林淵傳、成大半導體學院院長蘇炎坤、首任南科管理局局長戴謙擔任講座教授；「台北世大運神片導演」Bito創辦人暨創意總監劉耕名導演、國際知名建築設計師羅耕甫、法國巴黎高等藝術學院互動媒體藝術教授Raphaël Isdant 拉斐爾．伊斯東、曾被《時代》雜誌兩度譽為「印度洋上最偉大廚師」的江振誠、麵包冠軍吳寶春師傅、國際名模林韋君、洪曉蕾、王聖芬等大師皆進入崑山師資團隊！值得一提的是，凱渥名模王聖芬也於新學年度接任時尚展演事業系系主任。

根據104人力銀行調查，崑山逾8成6畢業生平均月薪高於3萬元，逾5成畢業生高於4萬元，為中南部私立科大第一，畢業生就業率超過9成5！崑山科大李天祥校長表示，學校重金育才，積極為學生充實學習資源，成果有目共睹！從學生的就業表現，以及各項產學、競賽、專利成果，顯見崑山已是成功的技職教育品牌，並讓崑山人成為企業愛用的頂尖人才！