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崑山科大祭百萬獎學金　免住宿費、課程全面導入AI 吸引新生入學

▲崑山科技大學不僅持續推出最高100萬的「摘星獎學金」，免住宿費課程全面導入AI 吸引新生入學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學不僅持續推出最高100萬的「摘星獎學金」，免住宿費課程全面導入AI 吸引新生入學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

科技校院招生即將進入尾聲，身為南部科大技職領頭羊的崑山科技大學，不僅持續推出最高100萬的「摘星獎學金」，設籍雲林(含)以北、宜花東、離島地區及中低收入戶皆享2年免住宿費，學雜費仍維持雲嘉南地區私立科大最低的優勢，逾億建置的教學場域、金牌師資的引入，AI人工智慧課程，都成為誘因。

▲崑山科技大學不僅持續推出最高100萬的「摘星獎學金」，免住宿費課程全面導入AI 吸引新生入學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

113學年度科技校院日間部聯合登記分發入學將於7月30日至8月2日進行網路選填登記志願，崑山科大持續推出最高100萬的「摘星獎學金」， 再加上至112學年度起一年3.5萬政府補助，以及該校的住宿費優待政策，幾乎是以國立的學費便可享受私校等級的資源與教學設備。崑山科大因辦學績效佳，多年來屢獲教育部補助，根據教育部「大專校院校務資訊公開平台」顯示，該校為支持學生用心向學，歷年投入學生獎助學金支出均超過1億元，111學年度起更超過1.55億，為全國私立科大第一。

不僅如此，崑山科大致力投注大量的資源與措施，年年編列逾1億元運用在「學生專業競賽和證照獎助學金」、「經濟或文化不利學生助學金」及「畢業創（就）業基金」等補助。不只入學獎學金，學生們在就學期間，無論是海外實習交流或研習、活動或競賽獎勵、專業證照與外語成績優異獎勵、研究生畢業創業就業獎金等皆有獎金或補助，提供學生在專業知識與提升實務能力的優質環境，打破私校學生必須向外打工籌學費及生活費的刻板印象。

▲崑山科技大學不僅持續推出最高100萬的「摘星獎學金」，免住宿費課程全面導入AI 吸引新生入學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在課程設計方面，崑山科大針對AI的普及和應用，全面推行各科系開設相關課程以培養學生在多樣化領域中應用能力。在工程學院的部分，早在2019年，該校師生便憑藉著先進的AI算法和大數據分析技術，開發出高效、精準的預知保養系統，榮獲號稱機械界諾貝爾獎的「上銀機械碩士論文獎」金質獎100萬元；商管學院開設「人工智慧時代」院通識課程，使得學生具備AI在商業的應用能力；創媒學院的部分，除了推動AI數位設計課程技術模組課程，也在專業設計課程加入AI自動化概念提昇設計量能；民生學院在3年前便打破科技與時尚藝術的邊界進行課程改革，包含時尚展演影音設計、造型設計、創意服飾設計等，全面融入生成式AI 課程設計並列入必修課程。

▲崑山科技大學不僅持續推出最高100萬的「摘星獎學金」，免住宿費課程全面導入AI 吸引新生入學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大李天祥校長表示，該校與臺南市政府在5G文化科技、影視產業、地政資訊等領域合作，協助臺南製造業接軌AI，推動AI與智慧製造的人才培訓與產業應用，落實中央產業AI化的政策，更早已部署工業4.0類產線，強化師生接軌產業的能力，甚至有北部企業包車蒞校上課。該校在人工智慧教育領域取得了顯著成就，開設AI課程不僅促進了學術和職業技能的發展，還對社會產生了深遠影響，提升了學生參與未來技術創新的能力與發展。

▲崑山科技大學不僅持續推出最高100萬的「摘星獎學金」，免住宿費課程全面導入AI 吸引新生入學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鐘俊顏副校長補充，崑山科大致力挹注學生向學，使得畢業學生也都獲得業界肯定，1111人力銀行調查「建築與設計學群」職場表現為全國科大第一，「雇主最滿意大學」評比中為雲嘉南區私立科大第一；此外，在Cheers雜誌最佳大學指南中，獲選企業最愛私立技職Top 6、《遠見雜誌》2024企業最愛大學生則為南部私立科大TOP 3，年年皆獲選為企業最愛學校。104人力銀行調查中，畢業生就業率超過95%，逾5成畢業生薪資高於4萬元，為中南部私立科大第一，永續經營的成效有目共睹。

崑山科大產學合作績效傑出，不僅12度榮獲中國工程師學會選拔為產學績優單位，更4度獲私立科大第一，產學績效及培育業界所需人才的用心備受肯定。2025年適逢崑山科大邁入一甲子，也將預計啟用全新的教學場域，令新入學的學子引頸期盼！

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