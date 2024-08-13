才上任11天！伊朗新副總統宣布辭職　暗示對新內閣陣容「很失望」

▲伊朗新任副總統查瑞夫宣布辭職 。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

伊朗新副總統查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）才剛上任11天，就在12日宣布辭職，引發外界對總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）所帶領的新政府產生質疑。

據法新社等外媒報導，伊朗今年5月在前總統萊希（Ebrahim Raisi）遭遇直升機失事後，於6月28日舉行了總統大選，來自溫和改革派的裴澤斯基安以些微優勢擊敗對手，成為新一任總統，並在7月30日委任查瑞夫為副總統。

查瑞夫過去曾在2013至2021年間，擔任伊朗溫和派總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的外交部長，多次與美國國務卿等官員舉行會談，並參與2015年《伊朗核協議》的起草和簽署，而在國際舞臺聲名鵲起。

سلام بر مردم بزرگوار ایران

پیام دیشب بنده به‌معنای پشیمانی و یا ناامیدی از دکتر پزشکیان عزیز و یا مخالفت با واقع‌گرایی نیست؛ بلکه به معنای تردید در مفید بودن خودم در معاونت راهبردی است.

البته برخی مردودین از جانب مردم، با تفسیر عجیبی از قانون مصوب 1401، اشتغال بنده در مشاغل حساس… pic.twitter.com/OtLynZe4DH — Javad Zarif (@JZarif) August 12, 2024

8月12日，查瑞夫在社群平台X上宣布，他因為對工作感到不滿，認為自己未能實現改革承諾，所以才做出了辭去副總統職務的決定，「我感到很羞愧，我無法如承諾般，以體面的方式執行委員會的專家意見，並實現婦女、青年和少數民族的包容。」

查瑞夫也隱晦表達了他對新內閣成員陣容感到失望，暗示佩澤什基安內閣的19名被提名的部長中至少有7人並非他的首選，這是促使他辭職的主要原因。此外，查瑞夫還提到，他因為孩子擁有美國公民身份，而面臨額外壓力。

查瑞夫強調，他不希望外界將他的言論理解為對總統裴澤斯基安的不滿，「我只是在質疑自己作為副總統的作用。接下來，我將會返回學術界，在大學延續自己的道路，並減少對伊朗國內政治的關注。」

查瑞夫的辭職是裴澤斯基安政府面臨的第2次重大危機。此前，哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺事件已引起廣泛關注。查瑞夫曾是裴澤斯基安在總統競選中的關鍵人物，並在新政府的外交政策中扮演重要角色，報導稱，查瑞夫的突然離開可能對伊朗未來的外交路線產生深遠影響。