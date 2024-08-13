伊朗復仇蓄勢待發！以色列空軍「限制出境」　真主黨撤出總部

▲以色列北部港口城市海法。目前以國已限制空軍人員出境，以求應對伊朗與真主黨的復仇。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯領導人哈尼亞於當地時間31日凌晨，疑似遭到猶太復國主義組織派人暗殺身亡，以色列被伊朗與真主黨視為幕後黑手。消息人士指出，伊朗將在24小時內向以色列開戰。對此，以色列限制空軍出境，全面做好備戰工作。至於在黎巴嫩首都貝魯特，也發現真主黨已撤離總部建築。

根據《以色列時報》、《福斯新聞》外媒，先前有消息人士透露，伊朗將在24小時內向以色列發動攻擊，作為對哈尼亞慘死的報復行動。為此，以色列國防軍組參謀長哈萊維（Herzi Halevi）於當地時間11日發表聲明，透露將對「各條戰線」進行評估、批准作戰計畫，以應對來自伊朗與黎巴嫩真主黨的襲擊。

以色列空軍也於11日發布旅行管制措施，限制並禁止空軍軍官、士官出境。

以色列國防部長加蘭特（oav Gallant）表示，由於伊朗和真主黨預計將發動襲擊，因此以色列最近幾天一直加強備戰，準備為敵方潛在的襲擊做出回應，甚至在必要時採取先發制人的行動，「最近幾天，我方一直致力加強防禦、擬定針對進攻的應對方案，依據需求在任何地取採取主動行動，主要的目標是保衛國家和以色列公民。」

至於在黎巴嫩首都貝魯特，真主黨已經將人員、電腦和相關設備、可用的檔案資料從貝魯特達西亞（Dahiya）地區的總部與指揮中心撤離，顯然是針對以軍未來的行動做出回應，防止以色列對總部的報復與威脅。