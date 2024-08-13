伊朗隨時展開報復！布林肯13日急赴中東　以軍保持「高度戒備」

▲美國國務卿布林肯將於13日前往中東。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

中東緊張局勢持續升級，隨著伊朗和真主黨（Hezbollah）可能對以色列採取報復行動，以色列下令軍隊保持高度戒備狀態，而知情人士也透露，對中東情勢感到擔憂的美國，即將在當地13日派國務卿布林肯（Anthony Blinken）前往中東。

綜合外媒報導，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在德黑蘭遇襲身亡，伊朗將這場攻擊歸咎於以色列。同日，伊朗撐腰的黎巴嫩民兵組織「真主黨」（Hezbollah）軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）也在以色列的一場空襲中喪命，徹底激怒伊朗。

8月11日，美國媒體Axios記者芮維（Barak Ravid）援引2名消息人士指出，以色列情報圈認為，伊朗已決定直接對以色列展開攻擊，並且可能在幾天內採取行動。外界也據此認為，中東戰火即將爆發。《華爾街日報》引述一名知情人士表示，以色列本月將其軍隊設置成了「高度戒備」級別。

8月12日，Axios另一名記者拉維德（Barak Ravid）在社群媒體上引述消息人士指出，由於中東地區局勢緊張，美國國務卿布林肯計劃於13日前往中東，並打算在卡達、埃及，以及以色列停留。據悉，布林肯也考慮前往伊朗，不過他的伊朗行暫時還未確定，因為「布林肯也和其他人一樣，正在觀察伊朗是否會發動襲擊。」