伊朗報復在即！國際航空紛停飛繞道　異動一次看

▲ 伊朗4月13日報復空襲以色列。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東緊張高漲，各界憂心伊朗及黎巴嫩真主黨對以色列的報復攻擊在即，航空公司紛紛取消航班或避開受影響的空域，以下請見《路透》彙整因應中東情勢調整服務的航空公司。

愛琴海航空（Aegean Airlines）

取消所有往返黎巴嫩首都貝魯特、約旦首都安曼及以色列首都特拉維夫的航班至19日為止。

阿爾及利亞航空（Air Algérie）

暫停所有往返黎巴嫩的航班至進一步通知。

波羅地海航空（airBaltic）

取消所有往返特拉維夫的航班至18日。

印度航空（Air India）

暫停往返特拉維夫的固定航班，等待近一步通知。

法荷航集團（Air France-KLM）

法國航空（Air France）暫停往返巴黎吉貝魯特的航班至14日。

荷蘭皇家航空（KLM）取消8月初至10月26日間所有往返特拉維夫的航班；廉航泛航航空（Transavia）取消往返特拉維夫的航班至2025年3月31日，

達美航空（Delta Air Lines）

暫停往返紐約及特拉維夫的航班至31日。

易捷航空（easyJet）

今年4月宣布暫停往返特拉維夫的航班，將於2025年3月30日恢復。

芬蘭航空（Finnair）

1日宣布調整航線，不再經過伊朗領空，往返卡達首都多哈的航班航程可能拉長。

義大利航空（ITA Airways）

暫停往返特拉維夫的航班至15日。

漢莎航空（Lufthansa）

這家德國航空公司繼續避開伊朗及伊拉克領空，並宣布暫停往返特拉維夫、伊朗首都德黑蘭、貝魯特、安曼及伊拉克北部大城艾比爾（Erbil）的航班至21日。

漢莎航空集團旗下瑞士國際航空（Swiss Air Lines）停飛往返特拉維夫及貝魯特的航班至21日，並避免飛過以色列、伊朗及伊拉克領空。

旗下奧地利航空（Austrian Airlines）至21日前暫停所有飛往安曼、貝魯特、艾比爾、德黑蘭及特拉維夫的航班。

瑞安航空（Ryanair）

取消往返特拉維夫的航班至23日。

新加坡航空（Singapore Airlines）

暫停飛越伊朗領空，改用替代航線。

聯合航空（United Airlines）

7月31日以安全因素為由，宣布暫停紐澤西州紐華克和特拉維夫之間的每日航班。

伏林航空（Vueling）

國際航空集團（IAG）旗下位於西班牙巴塞隆那的廉航，取消所有飛往特拉維夫及安曼的航班至10月26日。