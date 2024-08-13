惠譽降級以色列信用評等！警告「戰爭持續至2025」：恐波及其他地區

▲惠譽降級以色列的信用評等，並警告戰爭恐將持續至2025年。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

著名信用評等機構「惠譽」（Fitch）將以色列的信用評等從「A+」下調至「A」，並將該國的經濟展望定為「負面」，原因是加薩戰爭可能會持續至2025年，且可能擴大至其他地區。惠譽警告，地緣政治風險加劇，以及多條戰線的軍事行動將對以色列的公共財政和信用狀況造成壓力。

據《以色列時報》報導，惠譽指出，以色列的信用評等降級反映了加薩戰爭持續的影響，特別是地緣政治風險加劇以及多條戰線同時開展軍事行動的風險。惠譽預計，以色列2024年的預算赤字將達到GDP的7.8%，中期國債將維持在GDP的70%以上，此外世界銀行的治理指標也可能惡化，導致以色列的信用評等進一步被削弱。

惠譽也表示，加薩的衝突可能會持續至2025年，還有可能擴大至其他地區，「這不僅會造成人員損失，還可能導致大量額外的軍事支出、基礎設施被破壞，對經濟活動和投資造成持久的負面影響。這些因素都會導致以色列的信貸指標進一步惡化。」

惠譽也提到，以色列面臨的政治動蕩和軍事需求，使得該國採取新的財政整頓措施的難度增加，而這些都是導致以色列信用評等下降的因素。報導稱，惠譽是繼標普全球評級（S&P）和穆迪（Moody's）之後，第3家將以色列信用評等下調的機構。這3家機構被認為是美國3家最大的信用評等機構。