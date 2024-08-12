全家出遊慶生遇恐怖車禍　車上1男獨活重傷救人「9家人全死亡」

▲家人出遊發生車禍，車上9人死亡。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州傳出致命車禍事件，一輛載有10名家人的休旅車突然衝出道路，撞破護欄後墜河，事件造成車上9人全部死亡，其中包含6名兒童，只有26歲男子霍爾(Jorden Hall)倖存，他因為重傷也被緊急送醫。

警方6日表示，事件發生在5日晚上7時30分左右，一輛行駛在貝爾格勒市(Belle Glade) Hatton Highway路上的休旅車發生悲慘車禍，造成多人死亡，消防隊員證實， 車上4人當場死亡，另外5人送醫後也被宣告身亡，車上只有1人生還。

目擊者表示，他目睹男子霍爾獨自一人在河中，拼命想要潛入水中想要救出家人，「我確定他也受了重傷，可是他仍然沒有停止，不停潛入水中救人」，後來他和其他路人也都下水幫忙。

警方表示，死者帕梅拉(Pamela Wiggins)是駕駛車輛的司機，車上所有乘客都沒有繫安全帶，全家人當時計畫周末一起出遊慶祝生日，目前仍在調查事故發生原因。

霍爾的兄弟麥可(Michael Hall Sr.)表示，他的14歲兒子也在這起車禍中身亡，「我只想知道當時到底發生了什麼事，是車子有狀況？還是駕駛的錯？我死去的兒子當時在車內做了什麼，我只想知道原因」。家屬目前已為9位罹難者設立募款活動，以支付喪葬費用。