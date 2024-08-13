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巴西空難「8名癌醫集體罹難」　救人無數卻救不了自己

記者張靖榕／綜合報導

巴西航空公司「Voepass Airlines」一架班機日前墜毀在聖保羅州的維涅杜市（Vinhedo），機上58名乘客和4名機組員全數罹難，包括要前往聖保羅參加腫瘤科會議的6名頂尖腫瘤科醫師與2名實習醫生。

▲▼巴西62人客機墜毀民宅！驚悚螺旋下墜「每分鐘13000英呎」畫面曝光。（圖／翻攝自X）

▲當地民眾拍下飛機墜落過程，在社群網路上流傳。（圖／翻攝X）

該架雙引擎ATR 72客機原定飛往聖保羅瓜魯柳斯國際機場，卻在維涅杜市上空失事，失速旋轉墜毀，最終確認機上62人全數死亡。

地區醫療委員會成員巴堤斯特拉（Eduardo Baptistella）告訴《每日郵報》，他能夠證實機上8名醫師的死訊，「這群醫師們原本要前往出席腫瘤會議，他們奉獻一生拯救他人生命。」

巴堤斯特拉表示，原本是多達15名醫師要搭乘該客機前往會議，但另外7人改搭較早起飛的班機，因此與死神擦身而過。

罹難醫師包括，放射科醫師費列拉（Leonel Ferreira）、兒童癌症專家史黛拉（Sarah Stella）和小崎詩織（Silvia Osaki）、28和29歲的實習腫瘤科醫師里索（Arianne Risso）和貝林（Mariana Belim）等8人，均來自卡斯卡韋爾地區（Cascavel）。

救難與醫護人員指出，62名死者包括34名男性與28名女性，除8名已確認身分的醫師死者以及正副機師外，所有遺體將移至聖保羅警局太平間等待進一步辨識身分。

罹難的並非只有巴西公民，還有4人擁有雙重國籍、3名委內瑞拉籍，以及一名葡萄牙籍女性。

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