雲林女剪刀刺殺媽、姊！被逮喊：她們被邪靈附身　遭法官判刑

▲雲林女持剪刀刺殺媽、姊，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林一名許姓女子2023年7月14日晚間趁著媽媽、姊姊熟睡時，竟持剪刀闖入房間內刺殺2人，犯後一再指稱自己會這麼做，是認為媽媽、姊姊，甚至是妹妹等人，都會被邪靈附身必須殺掉，才會犯下此案。案經法官調查，發現許女患有思覺失調症，是因疾病發作才犯案，今(9日)依法判她14年徒刑，並應於入獄服刑前入相當處所或以適當方式，施以監護5年。可上訴。

根據判決，許女患有思覺失調，導致她喪失辨識行為違法的能力，而其於2023年7月14日晚間趁著媽媽、姊姊熟睡時，跑到車上拿出剪刀，並闖入臥房內刺向媽媽及姊姊。

案發當下，3人發生激烈拉扯、纏鬥，但許女殺紅眼不斷猛刺，導致媽媽、姊姊全身多處穿刺、切割傷，造成大量出血、低血容性休克死亡，許女則隨即逃離家。直到隔天凌晨，其他家屬回到家中，驚見許母、許姊的遺體後，才嚇得連忙報警。

警方事後循線於雲林縣二崙鄉自強大橋上路旁尋獲許女，並將她逮捕到案，但她辯稱，自己殺人的原因是因為魔教總教主、神靈與她的對話，認為媽媽、姊姊，甚至是妹妹等人，都會被邪靈附身而必須殺掉，她才會犯下此案。

全案經法院審理，法官認為她犯案當下是因疾病發作，出現聽幻覺與被害妄想，且缺乏病識感，對於症狀毫無抵抗能力，才會直接做出混亂的行為。而其過去並沒有任何前科，且家庭支持功能也良好，此案是因身心疾病才有這些暴力兇殘行為，但她的犯行造成媽媽及姊姊死亡，對其他家屬也造成難以言喻的喪失至親傷痛。

不過，根據其他家屬的說法，可以知道許女有定期就醫、服藥，並且努力從事停車場管理員的工作，一直跟母親相依為命，日子可以說是十分單純，其母親也會留心她的出入安全，以一名長期身心患者來說，透過家庭支持、社區支持，她維持了非常好的生活能力，也在陪伴母親及姊姊上盡心盡力。

然而，許女卻於案發前病況急轉直下，還曾以剪刀剪斷自己小指頭，經強制送醫後，原本以為狀況日趨穩定，沒想到卻在出院短短數天後犯下難以挽回的錯誤。法官認為，在病痛的折磨下，讓許女「從一個全然無攻擊性的病人轉變成弒親的兇手，這並不是社會安全網沒有接住，而是面對身心疾病未知的情況還是太多，對她而言，刑期與治療同樣仍是處遇上的重要考量。」

法官審理後，依對於直系血親尊親屬犯殺人罪，處有期徒刑12年；又犯殺人罪，處有期徒刑10年。應執行有期徒刑14年。並應於服刑前，入相當處所或以適當方式，施以監護5年。