獨／起底67歲「雙腿夾頸」虐嬰爸　18歲兒幼時列「高風險家庭」

▲雲林67歲父「超商夾嬰」畫面曝光遭抨擊，實際上，老翁多年前也疏於照顧當時就讀幼兒園的兒子被通報。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

有民眾日前在雲林超商目擊一名67歲男子用雙腿夾住1歲男嬰頸部使其騰空，冷眼看著面色脹紅的孩子不斷嚎啕大哭。雲林縣社會處事後發現，男嬰身上有陳舊性擦挫傷，決定將小孩另行安置。實際上男子除了有這名1歲嫩嬰外，還有一名18歲兒子，兒子在10多年前就讀國小時，也曾被通報「疏於照顧」。

據悉，男子在10多年前也因疏於照顧當時僅就讀幼兒園的兒子被通報多次，被列為高風險家庭，社工也介入服務過，但當時幼兒園兒子並未被安置。

該男子為彰化田中人，與24歲女友居住外地，生下男嬰後在7、8個月前搬到女友位於雲林縣大埤鄉的老家空屋居住，兩人未登記結婚，中低收入戶身份的2人都沒有固定收入，大多靠補助津貼生活，男子會騎乘機車帶孩子在村裡進出，而女子則鮮少出門，但鄰居曾聽見偶有吵架與女生哭啼聲傳出。

男子日前被拍到，坐著一家超商將兩腳踩在另張椅子上，用雙腿「夾著」男嬰頸部，1歲的男嬰身穿包屁衣，尿布外露，身體懸空、雙腳痛苦蜷縮卻無法掙脫，哭到聲音嘶啞、滿臉通紅皺起，而父親則是兩手放在身側冷眼看著孩子，民眾拍下這段影片後，趕緊出聲制止其惡行。

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