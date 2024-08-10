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雲林最大場徵才七夕登場！900職缺40K起跳　求職人潮湧入

▲勞動部在雲林榮譽國民之家舉辦徵才活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲勞動部在雲林榮譽國民之家舉辦徵才活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝，以下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

為了填補疫情後產業復甦所需的人力缺口，並協助待業民眾和畢業青年順利就業，勞動部今(10日)在雲林榮譽國民之家舉辦「薪薪相映 幸福七夕」徵才活動。有25家廠商參與，提供超過900個工作機會。其中，德欣先進徵才會計人才，起薪為50K；矽品精密也祭出起薪40K起跳，吸引超過600名求職者前來卡位。

勞動部雲嘉南分署斗六就業中心表示，「薪薪相映 幸福七夕」徵才活動的參與廠商包括大潤發流通、中興保全、宇榮高爾夫、展昇生鮮、鈺統食品、正新橡膠、台灣卜蜂、全家便利商店、麥當勞和矽品精密等25家企業。這些企業涵蓋了傳統製造業、食品業、批發零售、科技業和服務業等不同行業。此外，還提供了代收5家企業的履歷，總計提供了1,250個工作機會。其中超過82%的職缺起薪為30K，希望能留住當地的人才。

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▲勞動部在雲林榮譽國民之家舉辦徵才活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲勞動部在雲林榮譽國民之家舉辦徵才活動，求職者湧入。

一早就和太太一同前來求職的張大哥表示，他的太太在今年初因畜牧工作意外斷了手指，在休養半年後希望能回到原本的工作單位，但因無法再負擔搬運重物等工作而被資遣。前幾天得知勞動部斗六就業中心將舉辦徵才活動，他特地帶著太太前來活動現場，希望能找到食品製造業作業員的工作，順利回到職場繼續就業。

▲勞動部在雲林榮譽國民之家舉辦徵才活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲勞動部在雲林榮譽國民之家舉辦徵才活動。

由於現在正值暑假期間，除了提供全職職缺外，此次徵才活動還釋出了許多兼職工作機會，吸引了許多年輕學子前來詢問和投遞履歷。為了緩解求職者的緊張情緒，活動特別邀請了三名視障按摩師提供免費按摩服務，同時也設置了履歷健檢專區，提供一對一的個人化履歷健檢和諮詢服務。此外，還有面試集點換好禮的活動，現場各種優惠和好康活動應有盡有，活動氣氛非常熱鬧。

▲勞動部在雲林榮譽國民之家舉辦徵才活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲主辦單位邀請3名按摩師到場提供免費按摩服務。

斗六就業中心補充說，正值鳳凰花盛開和青年畢業季節，為了幫助青年順利就業，勞動部整合了11個部會的資源，推動了名為「投資青年就業方案2.0」的計畫，提供青年多元化的就業服務。其中包括協助待業和初次尋職的青年了解自己，優化求職技巧等服務的「青年職得好評計畫」和「初次尋職青年穩定就業計畫」，還有協助青年創業的「微型創業鳳凰」等。相關資源可以在台灣就業通的「投資青年就業方案2.0」專區查詢，也可以撥打免費專線0800-777-888，專人為您提供服務。

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