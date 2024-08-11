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東部鼬獾狂犬病陽性北界在花蓮　鼓勵送驗「死亡鼬獾」贈獎金

▲花蓮試辦狂犬病監控送驗檢體獎勵金，鼓勵民眾共同參與狂犬病防疫工作。（圖／花蓮縣政府提供資料照片）

▲花蓮試辦狂犬病監控送驗檢體獎勵金，鼓勵民眾共同參與狂犬病防疫工作。（圖／花蓮縣政府提供資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

國內自2014年起，狂犬病陽性案例九成五以上皆以「鼬獾」為主，顯示野生動物存在著高度風險。目前台灣東部檢出鼬獾陽性案例的北界在花蓮縣，為加強鼬獾的疫情監控，花蓮縣政府配合中央防疫政策，自即日起邀請民眾一起共同防範狂犬病，主要針對送驗的鼬獾，可領取每隻五百元獎勵金，每人每次上限為一千元（兩隻）。

花蓮縣長徐榛蔚表示，狂犬病是一種重要的人畜共通疾病，一旦感染發病後致死率相當高，在政府努力進行疾病防控的同時，也希望全民一體共同擔任該病檢除的角色。同時請家中有飼養寵物的民眾，積極響應防疫號召，定期帶動物接種狂犬病疫苗，並避免與野生活體動物接觸，共同抵禦狂犬病的威脅，保護家人的健康和安全。

農業處長陳淑雯說明，統計自2023年11月底迄今年7月底止，花蓮縣已檢驗出11例狂犬病鼬獾的陽性檢體。為加強防控國內狂犬病發生，今年配合中央計畫，倘民眾在花蓮縣境內，針對「鼬獾」倘有拾獲死亡個體可就近送交在地鄉（鎮、巿）公所進行後續送驗，填具相關資料遞交後，提交者在動物檢體及發現地等資訊被確認後，將依程序申請及撥付獎勵金，死亡的野外鼬獾每隻可領取五百元，每次最多可領取一千元的獎勵金。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，目前花蓮縣是在國內東部狂犬病案例發生的北界線，考量地理環境天然屏障阻擋野生動物狂犬病疫情往北擴散能力有限，為監控疫情北擴情形，今年試辦狂犬病監控送驗檢體獎勵金，是一項旨在鼓勵各界民眾共同參與狂犬病防疫工作的措施。通過提供獎勵金，希望能夠更全面性的增加鼬獾檢體的提交量，從而更有效地監控狂犬病的傳播及進行更多的疾病研究。因本次試辦計畫經費有限，原則執行到今年底或經費用完為止。

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