全球奧運金牌獎金「台灣第3高」！　僅次香港、新加坡

▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

2024年巴黎奧運開賽至今已頒發上百面獎牌，儘管國際奧會沒有頒發獎金給奪牌選手，不過許多國家都會頒發獎金，各國金額差距甚大。台灣金牌得主可獲得2000萬元國光獎金，這在全球名列第三，僅次於香港與新加坡。

商業內幕、CNBC等報導，放眼世界各國的金牌得主獎金，香港提供的獎金最高，為76.8萬美元（約新台幣2510萬元），接著是新加坡74.5萬美元（約新台幣2435萬元），第三名則是台灣的2000萬元，第四名是印尼30萬美元（約新台幣980萬元），第五名是以色列27.1萬美元（約新台幣886萬元）。

南韓金牌得主可以達到4.5萬美元獎金（約新台幣147萬元），日本金牌得主則有3.2萬美元（約新台幣105萬元）。美國選手奪金可以拿到3.75萬美元（約新台幣123萬元），澳洲金牌選手可獲1.3萬美元（約新台幣42.5萬元）。

除了獎金，部分國家也會提供額外獎勵，例如房子或是汽車。哈薩克選手奪金可拿25萬美元、摘銀可得15萬美元、拿到銅牌有7.5萬美元，國家也會提供房子給奪牌選手。菲律賓體操選手于羅（Carlos Yulo）在男子自由體操項目為菲律賓贏得史上首面金牌，依據菲律賓體育榮譽相關法規，于羅可以拿到獎金1000萬披索（約新台幣564萬元），也有房地產公司承諾贈送一戶價值2400萬披索的房子。

台灣方面，依據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，金牌得主可拿2000萬元、銀牌獎金700萬元、銅牌獎金為500萬元，選手可選擇一次領或是終身月領，金銀銅牌的月領金額分別是12.5萬元、3.8萬元、2.4萬元。