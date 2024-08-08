營收破紀錄「工會爭3.5個月年中獎金」　虎航：勞資會議研議

▲台灣虎航營收創新高。（資料圖／台灣虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航營收頻創新高，台灣虎航企業工會指出，台虎EPS遠勝他航，非主管員工薪資中位數僅109萬，遠低長榮137萬、華航154萬元，台灣虎航是廉價航空，不代表員工是廉價勞工，要求發年中績效獎金且不低於3.5個月。台灣虎航表示，明天勞資會議中可提出研議討論。

台灣虎航企業工會今發聲明表示，去年8月台灣虎航的營收與獲利創下新高，即宣布發放績效獎金一個月鼓勵同仁，今年營收與獲利表現更勝去年，根據最新財報，前六個月的累計營收，又再創新高，且已經超過去年8月的水準，代表航班增加、員工的辛勞度也提升，但績效獎金目前都沒有消息。

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工會指出，台灣虎航EPS遠勝他航，是績效表現最好的國籍航空公司，但根據證交所公開資料，2023年非主管員工薪資的中位數是109萬，竟遠遠落後長榮航的137萬和華航的154萬！相較長榮航、華航等今年已陸續向員工發放獎金和調薪，長榮航空發放員工酬勞兩個月、桃園航勤調薪、華航也有員工酬勞等，但績效表現最好的台灣虎航目前都沒有績效獎金消息，基層員工士氣不免大受影響。

台灣虎航企業工會呼籲，台灣虎航為EPS表現最好的國籍航空公司，就要給予員工相對應的待遇，依照去年營運表現對比今年度的營運成績，呼籲應比照去年，在年中間發放績效獎金，激勵員工，且全年度的績效獎金，不應低於去年3.5個月，最後的年終獎金應以去年獲利為基準，依比例調整。

工會強調，台灣虎航是廉價航空，但不代表員工應該是廉價勞工，台灣虎航應給予員工合理待遇，以利勞資關係和諧。

台灣虎航則回應表示，將於明（9）日舉辦定期勞資會議，議題都可以於會議中提出，再做研議討論。