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科大生靠這計畫入廠訓練　畢業轉正職還有獎金拿

▲現年23歲的蔡弘偉，大四時參加勞動部的「大專青年預聘計畫」，進入長利科技進行工作崗位訓練，優異表現讓他一畢業即成正式員工，更拿到留任獎勵金1萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲現年23歲的蔡弘偉，大四時參加勞動部的「大專青年預聘計畫」，進入長利科技進行工作崗位訓練，優異表現讓他一畢業即成正式員工，更拿到留任獎勵金1萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

現年23歲的蔡弘偉，大四時參加勞動部的「大專青年預聘計畫」，進入國內磷酸鋰鐵電芯大廠長利科技進行工作崗位訓練，透過職場導師手把手的教導，累積不少實務經驗，優異表現也讓他一畢業即獲公司留任成為正式員工，更拿到留任獎勵金1萬元，讓他直說太讚了！

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為縮短大專在校青年的學用落差，也補足企業人才缺口，解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難問題，勞動部推出「大專青年預聘計畫」，由學校提供以就業為導向的訓練課程、企業提供實作的工作崗位訓練，共同培育符合企業所需的中階以上優秀技術人才，協助大專青年畢業即就業，解決企業人才荒問題。

劉邦棟說，參與計畫的大專青年，透過企業指派職場導師培訓增加實務經驗，訓練期間還享有薪資、勞健保、職災保險和勞退提撥等福利，畢業後留任於該企業達30日還可領1萬元留任獎勵金；而提供工作崗位訓練的事業單位，每訓練1名本國籍畢業前一年在校生，將補助企業訓練費每人最高7.2萬元。

▲現年23歲的蔡弘偉，大四時參加勞動部的「大專青年預聘計畫」，進入長利科技進行工作崗位訓練，優異表現讓他一畢業即成正式員工，更拿到留任獎勵金1萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

畢業於崑山科大資管系的蔡弘偉以自身案例分享，鼓勵在校生可參與大專青年預聘計畫，提早在職場「卡位」，他表示，因看好未來綠能、儲能產業發展，大四經由老師推薦加入計畫，到長利科技進行工作崗位訓練，經由職場導師一對一的教導，讓他進步很快，不管在電池模組組裝或自動化機台操作都很快上手，短期間從「菜鳥」晉升為熟手。

「提早投資自己，就能找到未來方向」，蔡弘偉說，參與計畫最大收穫就是學會職場溝通與累積就業實力及社會經驗，比起同儕初入職場還要慢慢摸索，他比別人早一步站穩職場；長利科技人資副課長兵慧玲也肯定大專青年預聘計畫，她說這項計畫不僅能為企業補足人力，還能減少教育訓練成本，成效看的到。

▲現年23歲的蔡弘偉，大四時參加勞動部的「大專青年預聘計畫」，進入長利科技進行工作崗位訓練，優異表現讓他一畢業即成正式員工，更拿到留任獎勵金1萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署今年度已與轄區15校、202家事業單位合作，包括奇美醫院、生達化學、三星科技、十鼓文創園區等知名企業提供近1,100個工作崗位訓練職缺，產業別涵蓋生醫、智慧機械、綠能科技等，歡迎有意參與計畫的大專校院或企業，可向分署申請辦理或洽談相關辦訓事宜；另8月20日分署也將於吳鳳科技大學舉辦計畫說明會，詳情洽專線06-6985945分機1712。

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