暱稱「超級100噸」性能大躍進　東部海域首艘新型巡防艇服役　

▲台灣東部海域第一艘新型100噸級巡防艇舉行成軍祈福典禮。（圖／花蓮海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署艦隊分署花蓮海巡隊為迎接政府推動「籌建海巡艦艇發展計畫」第8艘新型100噸級巡防艇，7日上午吉時於花蓮港口順天宮舉行「PP-10095艇成軍祈福典禮」，在艦隊分署廖分署長主持祈福祝禱儀式下，祈求國泰民安、隊運昌隆並祝福PP-10095艇未來工作平安順遂。

國艦國造的新型100噸巡防艇，因船艇各方面性能大幅躍進，於海巡署內部暱稱為「超級100噸」，此次台灣東海岸迎來第一艘服役的新型100噸級巡防艇，深具指標意義。

▲國艦國造的新型100噸巡防艇，因性能大幅躍進，海巡署內部暱稱為「超級100噸」。

此型艇船體尺寸由原來的34公尺增為40公尺，寬度達7.8公尺，總噸位也從約170噸提高到300餘噸，更大的船意味著更高的耐浪性，使船艇於惡劣海況亦能保持穩定航行，執行海上巡邏、救難等任務更加安全有效。

▲▼總噸位從舊有的170噸提高到300餘噸，能保持穩定航行，執行海上巡邏、救難等任務更加安全有效。

依過去救生救難經驗，若船舷過高，對於落海民眾會難以救助，因此於左右舷接近海面處各設計有搜救區，以利救援任務進行。此外還具有達600噸的海上拖帶能力，比舊型100噸巡防艇多上6倍，可在緊急情況下拖曳船隻避險，並配備了大型艦等級水砲，能有效嚇阻不法，驅離越界船舶，確保海域安全。





艦隊分署廖分署長表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」是重要政策，PP-10095艇將於東部海域展現海巡守護力量，維護國家海洋權益，確保漁民作業安全，保障民眾生命財產，使民眾有感「國艦國造」的豐碩成果；花蓮海巡隊未來將靈活運用PP-10095艇之巡邏能量，憑藉高耐浪性及高續航力，執行多元化海巡任務，維護東部海域安全。

典禮後依循地方習俗，分送平安麻糬給與會貴賓及漁民朋友，象徵著海巡隊對漁民的祝福，希望他們在未來的日子裡，收穫豐盈、幸福安康。

