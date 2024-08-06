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社會 社會焦點 保障人權

加碼300萬給王齊麟「沒錢處理幼兒園性侵案？」北市府澄清了

▲台北市長蔣萬安5日宣布，身為台北市民的王齊麟可獲得573萬元台北市獎金。（圖／中華奧會提供）

▲台北市長蔣萬安5日宣布，身為台北市民的王齊麟除了可獲得既有的273萬元獎金外，再多了300萬元獎金。（圖／中華奧會提供）

記者閔文昱／台北報導

台灣羽球黃金組合「麟洋配」李洋、王齊麟4日擊敗中國組合奪下金牌，可拿到體育署給予的2000萬元國光獎金，除此之外，北市府還加碼300萬專項獎金給身為台北市民的王齊麟。然而，有民間人士質疑，為何北市府有錢加碼，卻在處理「培諾米達幼兒園」性侵案時因預算不足無法提供足夠的諮商服務？對此，北市社會局也發出聲明回應了。

台北市社會局6日發出聲明強調，目前皆能滿足個案需求，且諮商的個案都有進行中，針對幼兒園案被害人及家庭，自接獲通報就會啟動後續服務及陪伴，包含身心復原，媒合、提供心理復健服務補助，以及社工後續陪同偵訊與出庭、安排免費法律諮詢、提供相關訴訟費用補助等，「目前預算足夠並持續提供被害人及其家屬相關資源，切莫混淆視聽。」

▲▼ 北市幼兒園遭人噴漆，犯嫌作案畫面曝光 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲「培諾米達幼兒園」爆出性侵案後遭人噴漆 。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，協助性侵受害者的勵馨基金會執行長王玥也表示，早在7月18日時接獲家長陳情時，已有家屬指稱北市社會局因預算不足無法補助諮商費用，但經查後釐清，實為對於補助款項理解不足產生的誤會。王玥說明，目前北市幼稚園所有不幸遭遇性侵的幼童與其家長，相關諮商的補助皆由北市府採實支實付的方式進行補助。

社會局指出，目前所有的服務皆在正常進行中，並無預算不足的問題，相關的政治操作或媒體報導無助於本案服務，且可能傷害第一線服務人員的情緒。社會局也承諾，會持續積極提供服務，滿足相關需求。

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