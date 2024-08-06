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花蓮洄瀾灣流水環境改善計畫　再獲復育保育類優質獎

▲花蓮洄瀾灣流水環境改善計畫，獲復育保育類優質獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮洄瀾灣流水環境改善計畫，獲復育保育類優質獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動經濟部水利署補助辦理全國水環境改善計畫「洄瀾灣流水環境改善計畫」，改善當地水環境、提升生態多樣性，並為縣民提供宜人的親水空間。該計畫去年在第五屆全國水環境改善計畫中榮獲「金蘋果獎」，今年參加國家卓越建設獎，也受到評委們的高度肯定。

花蓮縣政府指出，計畫初期即注重生態保護，尤其是針對台灣狐蝠的食源植物補植，以及陸蟹棲地的保護。計畫針對吉安溪舊河道的水泥護岸問題進行改造，敲除固床工，暢通水域縱向廊道，改善既有的筆直護岸，增加水陸域接觸面積。石籠護岸的設置增加了多孔隙棲地，提供生物棲息空間，同時採用緩坡綠化型護岸，減少水陸域間的阻隔，增進生態系統穩定性。

生態池營造方面，透過定期生態監測和平台會議討論，以滾動式和試驗性方法調整策略。原本單一物種復育的方式改為提供多元棲地環境的庇護池，除了豐富生物多樣性，也為未來的生態教育提供了更多樣的內容。美崙溪畔公園的基礎設施改善如提升欄杆高度和降低步道坡度，並選植稜果榕等低矮植物，友善台灣狐蝠的食源。

▲花蓮洄瀾灣流水環境改善計畫，獲復育保育類優質獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

獲國家卓越建設獎評選獲肯定與現勘人員合影。

計畫中涉及的生態保育措施還包括避免施工過程中破壞陸蟹棲地，保留林帶落葉層，並利用伐落木材和枝幹打造陸蟹通道。這些措施不僅為生物提供了良好的棲息環境，也增強了當地生態系統的韌性。

洄瀾灣流水環境改善計畫在設計階段得到了在地NGO和專家學者的密切參與與支持。縣政府特別聘請包括鄧明星、劉泉源、盧孟嘉等專家在內的全國水環境改善計畫諮詢委員，參與設計審查，確保在規劃時兼顧工程安全與生態保護。施工期間，縣府加強了生態檢核作業，確保生態與工程雙贏。

「國家卓越建設獎」今年已進入第19屆，由產、官、學界專家組成的評審委員會選出卓越獎、特別獎、金質獎及優質獎等獎項。這些獎項旨在表彰推動生態友好建設的優秀作品，並鼓勵未來更多的綠色建設。本屆還設立了包括最佳規劃設計、最佳施工品質、最佳管理維護等六大特別獎項類別，以及最具殊榮的國土建設特別貢獻獎與綜合卓越成就獎。獲獎作品有機會參選「全球卓越建設獎」，進一步提升台灣在國際上的能見度。

花蓮縣政府表示，未來將繼續推動水環境建設，致力於創造優質的水環境空間，喚起民眾對水環境保護的重視。洄瀾灣流水環境改善計畫的成功不僅為花蓮縣贏得榮譽，也為其他地區提供了寶貴的經驗和借鑒。通過這些努力，期望能逐步恢復吉安溪與美崙溪的生態功能，形成山與海之間的生態廊道，實現自然與人類和諧共處的願景。

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