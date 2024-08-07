近1年逾8千航班「行李等超過1小時」　桃機：請業者優化流程

▲桃園機場近1年超過8千航班行李等待1小時以上。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風影響航班期間發生行李延遲超過3小時慘況，審計部最新總決算審核報告揭露，桃機112年5月到113年3月期間，末件行李於航班抵達超過1小時才始運抵行李轉盤，高達8612架次，比例為5%，點出原因為行李運送作業未臻嚴謹，要求改善。桃機表示，已請地勤業者和航空公司優化和檢討運送流程。

根據桃園國際機場公司與相關單位和地勤業者決議，單走道客機之首件行李須於開啟貨艙門15分鐘內運抵轉盤，末件行李則須於開啟貨艙門4分鐘內運抵；雙走道客機之首件行李須於開啟貨艙門15分鐘內運抵轉盤，末件行李則須於開啟貨艙門50分鐘內運抵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

審計部最新總決算審核報告指出，根據桃機公司112年5月至113年3月各入境航班末件行李送抵行李轉盤時間統計分析，第一航廈及第二航廈入境航班計16萬9,989架次，末件行李於航班抵達後1小時以上始運抵行李轉盤者，總共有8,612架次。

▲行李運抵轉盤超過1小時航班數。（圖／審計部提供）

審計部表示，桃園國際機場公司行李運送作業未臻嚴謹，致行李卸載及入境旅客等候託運行李時間過長，有待偕同航空公司及地勤業者檢討問題癥結，積極研謀改善。

審計部指出，英國機場管理局與IATA皆認為機場營運單位規劃行李提領設施時應考量旅客等候時間，如第1位旅客到達行李提領區後，所有行李須於25分鐘內運送至行李提領區供旅客提領，而IATA則提出90％旅客等候行李時間須小於20分鐘。桃機自100年12月訂定末件行李於50分鐘內運抵行李轉盤之作業績效指標，已超過12年未檢討調整，建議研議修正相關作業績效指標、檢討改善。

桃機公司表示，將檢討入境行李運送作業，並請航空公司與地勤業者共同研商優化行李運送流程；後續將偕同航空公司及地勤業者研議修訂入境行李運送指標。