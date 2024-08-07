準點率未達8成「落後日星港」　桃機：已檢討因應

▲審計部報告揭露，桃園機場去年準點率未達8成。（資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

疫後旅遊起飛，審計部最新總決算審核報告揭露，桃園機場去年每月平均準點率75.71％，未達8成，全球排名261名到542名間，表現不及日本成田、新加坡樟宜、香港等鄰近國際機場，要求桃機改善。桃機公司表示，已檢討研提準點率控管和因應對策。

航班準點率為衡量機場綜合表現指標之一，提高準點率有助提升機場商譽與競爭力，吸引更多航空公司及旅客使用該機場，進而影響國際機場評比表現。

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國際及兩岸航線班機以離場航班「航空器後推」時間為基準，超過表訂時間達15分鐘以上即為延誤，根據審計部最新總決算報告指出，桃園國際機場客運班機平均準點率未達8成，且不及鄰近國際指標機場。

審計部報告指出，112年各月份民用機場客運班機準點率統計，桃園國際機場國際航線準點率介於69.44％至82.66％間、兩岸航線準點率介於79.13％至90.00％間，整體國際及兩岸航線準點率介於70.65％至 83.00％間。

另全球1,200主要機場準點率統計，桃園國際機場2023年各月份準點率在全球主要機場排名介於第261名至第543名間，每月平均準點率75.71％，表現不及日本成田機場準點率78.98％、新加坡樟宜機場78.47％及香港國際機場76.00％等鄰近國際指標機場。

根據分析，機場112年度班機延誤原因前3名，分別為來機晚到有4,051次、飛航管制有3,747次及班機調度3,250次，占總延誤架次之比率為 22.08％、20.43％及17.72％。另地勤作業、場站設施、旅客因素、安全檢查、電腦當機、演習、原廠檢修等7項，去年發生比率均較108年度疫情前增加，其中地勤作業肇致班機延誤甚且增加達10.83個百分點。

▲航班延誤原因占比統計。（圖／審計部提供）

另進一步分析延誤情形，航路延誤、機場地面管制、等候轉機旅客及行李安檢、地勤人力不足、機坪壅塞、行李系統異常等，也是影響班機準點率重要因素。

審計部也發函要求桃園國際機場公司強化與飛航管制、航空公司等相關單位協同合作，針對可控範圍內延誤原因，研議具體改善措施。

對此，桃機公司表示，已檢討研提航班準點率之控管及因應對策，開放國籍業者使用機場協調整合決策平台，透過自動化彙整各航班歷史資料，協助改善準點率，另每月召開「整體服務推動工作會報」，彙整前1個月航班離場及到場延誤情形，提供各空、陸側業者檢討改進。