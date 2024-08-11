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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林郁婷遭德電視台稱「雙性、中國人」　駐德代表親寫抗議信內容曝

▲▼謝志偉完簽新版航空服務協議。（圖／翻攝謝志偉臉書）

▲駐德代表謝志偉。（圖／翻攝謝志偉臉書）

記者郭運興／台北報導

「台灣拳后」林郁婷挺過性別風波，替中華代表團搶下本屆奧運第2金，卻遭德國電視台（ZDF)，以「雙性與跨性別女生」（intersexuelle Frau）稱呼。對此，台灣駐德代表謝志偉今（11日）公布一封自己「親寫抗議信」，內容提到，除了性別，轉播更在未提出證據下，談到「不正當醫藥手段」， 如此不專業行為，實在讓人難以與ZDF聯想在一起，而且林郁婷絕不是轉播所說「来自台灣的中國人」，轉播員欠台灣一個真誠的道歉。

謝志偉表示，看到有人抱怨德國公共電視第二台（ZDF)，在直播奧運女子羽量級冠亞軍爭奪戰時，以「雙性與跨性別女生」（intersexuelle Frau）稱呼台灣的女兒林郁婷。

謝志偉表示，而自己當時看的是別台直播，聽聞消息，立即去看ZDF的留檔轉播，果真如此！賽事評論員最後更說林郁婷是「来自台灣的中國人」，雖然過程中也有幾次稱林為「台灣人」。

謝志偉說，因此，剛剛漏夜寫了一封抗議信寄去給ZDF ，分別到「ZDF SPORT」網路版專門留言處留言及寄到其「聯絡我們」的電郵地址。自己周一進辦公室後，將再寫一封信去抗議。抗議信中文自譯如下。

抗議信內容

ZDF - 德國公共電視第二台
事由：抗議
親愛的的女士們、先生們：
我今天是以台灣駐德國官方代表的身分寫這封信給ZDF。

ZDF評論員Michael Pfeffer在直播女子羽量级拳擊冠亞軍決賽的最後，稱贏得金牌的台灣選手林郁婷為「來自台灣的雙性/跨性別女子」。

緊接着，在完全未提出任何能够支持其指控之證據的情況下，他又談到「不正當的醫藥手段」等等，讓人不得不懷疑他是在暗示，林女士使用了不正當的醫藥手段。如此不專業的行為實在讓人難以將其與ZDF聯想在一起。

因此，Pfeffer先生欠觀眾們一個能令人信服的解釋，如果提不出來，他就欠我們一個真誠的道歉。
此外，林女士是「来自台灣的拳擊選手」，是「台灣人」，反正絕不是如Pfeffer先生最後所說的是「来自台灣的中國人」。

台灣很幸運地是一個民主國家，而中國不幸地不是。若能盡快回覆，不勝感激。
祝 好運並萬事順利！
此致
Prof. Dr. 謝志偉
台灣駐德國代表
Markgrafenstr. 35
10117 Berlin

▼抗議信原文。（圖／翻攝自Facebook／謝志偉，點圖放大）

▲▼駐德代表謝志偉抗議德國電視台言論，信件內容。（圖／翻攝自Facebook／謝志偉）

▼林郁婷奧運奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼林郁婷奧運奪金。（圖／達志影像／美聯社）

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