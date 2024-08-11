林郁婷拚15年奪金！媽媽淚眼「曝1承諾」：她真的做到了

▲林郁婷無懼捲入性別爭議，仍然為中華隊進帳第2金。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

我國拳擊女將林郁婷於台灣時間今（11）日凌晨出戰女子拳擊57公斤級決賽，對戰年僅20歲的波蘭新星瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta），最終以5比0完勝敵手，不僅為中華隊進帳第2金，也替台灣摘下史上首面拳擊奧運金牌。而林郁婷媽媽也全程觀看女兒比賽，對於女兒無端捲入性別爭議，無畏流言蜚語勇敢奪金，林郁婷媽媽忍不住流下既心疼又感動的淚水，並透露賽前女兒對她喊話一句，要她放心等喜訊。

「台灣拳后」林郁婷今天凌晨迎戰波蘭女將瑟瑞梅塔，一開賽林郁婷便採取主動攻擊搶佔先機，第1回合取得5比0領先，第2回合仍延續進攻優勢保持領先，第3回合她甚至打到瑟瑞梅塔濺血，讓對手陷入苦戰，最終以壓倒性5比0成功摘金。

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事實上，林郁婷登上奧運殿堂後，除了遭國際拳擊總會（IBA）以「性別生化檢測異常」為由造謠中傷她的性別外，就連《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）也多次發文影射她是跨性別選手，甚至遭到手下敗將保加利亞及土耳其選手，當場在擂台上比出代表女性染色體的「X」手勢嘲諷，奪金之路相當坎坷不易。

林郁婷媽媽透露，女兒在出賽前曾傳訊讓她關掉所有社群，並承諾會好好備戰，要她放心等待好消息，「結果她(林郁婷)真的做到了！」「這15年拚盡全力，她真的做到了，一路的堅持、辛苦，真的替台灣爭取到一面金牌。」

林郁婷媽媽坦言，看見從小就有奧運夢的女兒，如今終於挺過種種考驗成功奪金，自己當下也忍不住落下感動的淚水，「等到她回來台灣後，要多多擁抱她。」

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