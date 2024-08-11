金正恩罕見道歉！北韓淹水災情超慘　宣布讓1.5萬人搬到平壤

▲金正恩前往災區視察災民，並宣布將支援1.5萬名學童到平壤接受教育。（圖／翻攝自朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓西北部平安北道、慈江道等與中國邊界相連的地區7月因為大雨襲擊、鴨綠江氾濫，導致洪災，甚至一度造成5000人受困，北韓領導人金正恩更是親自走訪淹水災區視察。金正恩8日至9日再度前往平安北道義州郡視察，他在災區演說中道歉稱，「自己沒能幫上什麼忙。」隨後宣布要將災區1萬5400名學童送到平壤避難。

根據《讀賣新聞》引述《朝中社》報導，金正恩8日至9日再度前往義州郡災區視察，他在現場慰問居住在臨時帳篷的災民，疑似想要藉此展現自己慈愛的領導人形象。然而他多次前往災區視察的行為，也顯現出金正恩擔憂民眾將對於天災的不滿轉嫁到政府身上。

▲金正恩展現高度親和力。（圖／翻攝自朝中社）



這已經是金正恩在7月鴨綠江氾濫後，第2次親自前往災區。他此次更動用了專用列車運送救援物資。在9日的災區演說中，金正恩表示，災區的住宅等設施至少需要2到3個月才能恢復。

他承諾，災區重建完成前，會將所有受災兒童和學生轉移到平壤，而費用將由國家全部負擔，以提供孩童安全且便利的保育和教育環境。他同時也罕見地放低姿態稱，「未能及時幫助災區，深感抱歉。」

此外，金正恩表示，來自平安北道其他地區、慈江道和兩江道等受災區的病患與老年人也有機會撤離到首都平壤避難，這也顯示出鴨綠江沿岸受災情況嚴重。

金正恩同時也對其他國家和國際機構願意提供人道援助表示感謝，但他明確表示，北韓並不會接受這些援助，強調復原工作將依靠「我們國家的潛力」來完成。