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26歲韓裔女遭美警開槍射殺！躁鬱症發作「拿小刀」　家屬控執法過當

▲▼26歲韓裔女性維多莉亞慘遭警方開槍擊中胸部死亡。（圖／翻攝自dailyvoice new-jersey）

▲26歲韓裔女性維多莉亞慘遭警方開槍擊中胸部死亡。（圖／翻攝自dailyvoice new-jersey）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國7月底再度爆發震驚當地社會的警察執法過當事件，紐澤西州李堡（Fort Lee）一處韓裔居民聚集的社區，一名年僅26歲的女子躁鬱症病發，女子的母親、兄長試圖安撫，並向醫院撥打電話求助，然而礙於規定送醫過程必須由警方陪同，豈料警方到場後便對該名女子的胸部開槍，導致女子不幸身亡。

根據韓媒《中央日報》、美媒《Bergen Record》，美國紐澤西州卑爾根縣東部的哈德遜河沿岸市鎮李堡，於7月28日凌晨1時25分發生一起警方執法過當所造成的悲劇，年僅26歲的韓裔女子維多莉亞李（Victoria G. Lee）因躁鬱症病發而開始出現精神不穩定的狀況，在床上打滾、大吼大叫、用頭輕撞牆壁。

維多莉亞的母親見狀後，要求讓女兒前往醫院接受治療，只不過維多莉亞並不願意，最後母親只能讓她的兒子、維多莉亞的兄長克里斯撥打911呼叫救護車。李家人在聲明中指出，克里斯凌晨1時15分第一次撥打電話請求出動救護車、送往指定醫院，不過911接線員卻表示，警方必須依照「心理健康呼叫標準程序」陪同出動。

維多莉亞得知警方正陪同救護車出動後，躁鬱症病況加劇，她變得更加焦躁，連忙拿起拆包裹用的折疊小刀。此時的維多莉亞處於極度痛苦的狀態，儘管他手上拿著小刀，但她卻從未曾將小刀做為武器、也從未有暴力行為。

為防止不必要的誤會，維多莉亞的母親指示克里斯再次撥打911，以提供更多資訊。克里斯在電話中解釋這把小刀的存在、強調刀的尺寸很小，並再三要求警方不要進入住處。不久後，克里斯開門下樓，試圖拖延警方，讓母親能有充足時間安撫維多莉亞。

當克里斯開門時，一名警察站在門口，家中的狗開始吠叫，維多莉亞的母親抱起狗、關上家門，要求警察不要進入。警察試圖向克里斯索討鑰匙，之後把克里斯踢向一邊，開始用力踢門。敲門聲讓維多莉亞更加不安，她拿起5加侖的塑膠水瓶，緊緊握在手上，至於折疊小刀則是散落在2公尺外的地板。

此時門突然被打開，同時響起槍聲，子彈打穿維多莉亞的胸部。

警方在將維多莉亞送醫時，現場並沒有擔架、也沒有任何一輛救護車，維多莉亞到院後死亡。

紐澤西州總檢察長普拉金（Matthew Platkin）本月5日在聲明中指出，朝胸部開槍射殺維多莉亞的警察為皮肯斯（Tony Pickens Jr.），並表示目前正在著手調查皮肯斯的執法程序是否過當。

紐澤西州韓人會、李姓一家指控，警方的執法程序出現重大瑕疵，且根本沒有充分掌握現場情況，因此要求警方必須主動公開執法當時的攝錄影像。

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