勒頸撞跑步機迴旋踢！韓拳擊教練「痛毆瘦弱中學生」　母心痛喊告

記者羅翊宬／編譯

南韓一名母親將兒子送往拳擊館接受訓練，不過對於兒子慘遭拳擊教練暴力虐待卻是始料未及。在接到拳擊館的電話後，女子無意間發現兒子全身傷痕累累，然而兒子卻解釋是「在跑步機跌倒」，隔天要求調閱監視器畫面時卻被驚呆，因為教練不僅抓兒子的身體扔擲，甚至抓兒子的頭部猛撞跑步機螢幕。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，該名母親向電視台JTBC時事新聞節目「事件班長」投訴案發經過，內容於本月7日播出，她透露兒子就讀國中一年級後，因為擔憂兒子的體型比其他男同學還要瘦小，因此決定將兒子送往拳擊館接受訓練，盼兒子能夠強健體魄，直到遭到教練暴力虐待前，已經在該拳擊館上課9個月。

▲南韓某拳擊館教練暴力毆打中學一年級男童。（圖／翻攝自YouTube）

某一天，該名母親發現兒子遲遲未返家，此時她接獲拳擊館打來的電話，教練在電話中打小報告，稱就讀中學1年級的兒子「不聽話」、且類似事件已經發生好幾次，對其他同學造成困擾，因此才和另一名教練給他兒子「一點教訓」。

男童回到家後，該名母親向兒子逼問在拳擊館時的狀況。對於傷痕累累的身軀，男童解釋是因為「在跑步機滑倒」，殘而當該名母親隔天前往拳擊館調閱監視器時，卻被畫面嚇傻。

母親根本無法看完整段過程，因為在畫面中，教練首先逼男童在地板伏地挺身，接著抓起男童的頸部、拖行至跑步機，並用手抓起男童矮小的身軀，狠狠拋向跑步機。面對教練的暴力行為，男童只好搖頭抵抗，但教練卻抓起男童的頭部多次重擊跑步機螢幕，並按鈕啟動跑步機，讓男童摔跌在地，期間還多次用手狠推男童的臉部。

直到另一名教練前來阻止，該名教練才停止暴行。

▲男童慘遭拳擊館教練痛毆，傷勢曝光。（圖／翻攝自YouTube）

男童母親向節目表示，當下她根本無法看完整段監視器畫面，對於教練的暴行「無法輕易饒恕」。她透露，對於當時在電話中教練沒有告知受傷的部分，她感到相當不諒解，且教練並沒有道歉的意願，直到她表示要向警方提告涉嫌虐待兒童，該名教練才終於表示歉意。

不過事情演變至此，男童的母親表示，她完全沒有和解的意願，她還希望該間拳擊館能夠因此停業、而教練則是受到嚴懲。