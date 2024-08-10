鋰電池爆炸害電動車燒起來！首爾市府出手：禁止充電量「超過90%」

▲南韓仁川市西區青羅洞某社區大樓地下停車場起火燃燒，140輛車遭到波及。（資料照／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川某公寓社區大樓地下停車場本月初曾發生「大爆炸」，白色的賓士電動車突然冒出白煙，緊接著然火自焚爆炸，波及附近140多輛車，研判起火點為車內的鋰電池。對此，首爾市政府研擬推動相關的事前防範措施，禁止電動車充太飽，一旦充電量超過90%，將被限制進出地下停車場。

根據《韓聯社》，自從仁川廣域市西區青羅洞某社區地下停車場發生因電動車鋰電池所引起的爆炸後，南韓國內相關電動車產業便開始思考該如何有效降低事故發生率，考量外部撞擊、鋰電池等多項原因可能引起電動車火災，因此便開始將「過度充電」視為鋰電池自燃的主要原因。

對此，首爾市政府研擬至下個月底前修訂「共同住宅管理規約準則」，嚴格管控電動車的充電量，一旦充電量超過90%，將會被限制進出共同住宅的地下停車場。

只不過，透過修訂社區管理規約準則，並不具備法律上的強制性，需要電動車的車主們自行配合，加上一旦透過法規限制電動車鋰電池充電量，恐會導致電動車續航里程被迫減少，引發車主們的不滿。

首爾市政府關係人士表示，「雖然無法強制規定遵守準則，但可以透過從各種獎勵方案排除的辦法，對（未遵守規定）車主造成利益上的負面影響。考量到電動車所引起的火災造成居民們感到不安，反而可以推動自發性的參與。」

首爾市府也研擬從公家設施做起，從9月起在公立停車場等公共設施內的快速充電樁（DC Charging），推動「限制充電量80%」的示範方案，未來可以擴大至民營企業的快速充電樁實施。

另外，首爾市消防災難本部也將在9月底前，完成首爾市內400處公共住宅地下停車場的消防檢查，加強安裝消防灑水器。