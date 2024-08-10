跨世代青銀共樂　新北社區結合大學闖關健走

▲新北社區結合大學闖關健走。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一場跨世代的青銀闖關健走，「青銀共生健康生活-健走趣尋寶活動」由新北市永和區民權社區發展協會與臺北市立大學聯合舉辦，9日於永和民權社區民族公園登場，現場近250位社區長輩及大學生參與。社會局長李美珍到場共襄盛舉並表示，能結合青年朋友的活力，帶著社區長輩樂活健走，除促進跨世代的互動，也展現了大學與社區共好的合作成果。

民權社區發展協會執行長邱秀蘭表示，社區長輩們早早就到場，都相當期待這場健走活動，感謝社會局的支持以及臺北市立大學「你我共好」善循環計畫的投入，讓社區更加有活力、展現凝聚力，也希望未來能有更多青銀互動交流的合作機會。

▲新北市社會局長李美珍（左3）到場參與表示，能結合青年朋友的活力，帶著社區長輩樂活健走。

臺北市立大學善循環USR計畫主持人莊旻達表示，今天帶著幾十位學生參加，讓學生們設計闖關活動，增加活動趣味性，也讓學生陪著長輩在公園步道散步聊天，分享彼此的生活和健康知識，看見大家都能融入其中，自己也很欣慰。莊旻達說，臺北市立大學履行大學社會責任，推動「你我共好」的善循環計畫，希望結合學校擁有的資源，為在地社區服務，與更多的社區展開合作，促進青銀共學共融，更期待讓「共好」提升到「共生」。

社會局長李美珍表示，此次健走活動充分展現社區與大學合作的潛力，新北轄內有466個社區發展協會，每個社區據點皆是市府在推動社會福利服務的重要夥伴，而民權社區發展協會平時推動社區服務的用心相當值得肯定，不僅在2018年榮獲衛福部金點獎團體獎、2022年榮獲衛福部金卓越社區選拔績效組優等獎，更推動全國首創的爺奶熊寶貝歡樂園-臨托喘息服務，此項計畫並於2022年榮獲台灣健康高齡城市活躍獎，不斷服務在地社區、提供創新服務。

▲民權社區發展協會與臺北市立大學聯合辦闖關健走活動，近250位社區長輩及大學生參與。

▲學生發放活動物資及分別擔任闖關活動關主。