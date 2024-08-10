新北「我金山我驕傲」健走路跑　8／17開放第1階段報名

▲新北「我金山我驕傲」健走路跑。（圖／資料照／新北市金山區公所提供）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

新北市金山區公所將於9月21日舉辦「2024我金山我驕傲健走路跑活動」，本次活動採兩階段報名，第一階段限定設籍金山區居民，報名時間為8月17日上午9時30分至當日下午13時30分止，在金山區公所4樓限額300名額滿為止；第二階段開放全台運動愛好民眾，自8月20日中午12時至9月6日中午12時以網路報名，限額700名額滿為止。

金山區長劉昌松表示，參加者於活動當天完成4公里健走路跑，即可獲得主辦單位精心準備的活動獎牌、客製化運動毛巾、玻璃運動水壼、補給點心以及完賽證明等豐富物資，邀請大朋友小朋友一起愈走愈跑愈年輕。

▲依山傍水美麗「金山磺清橋」。（圖／新北市金山區公所提供）

劉昌松說，磺清路是金山最活潑的道路，因其路長筆直並特有坡度如跳舞一般，更是萬金石馬拉松的重點路段之一，為使民眾體驗更豐富的環境，每屆金山健走路跑特別擇此路段進行，讓眾多參與者在健走路跑的同時，能欣賞清幽的美人山景及得天獨厚的海景；此外，今年活動特別加碼製作紀念T恤，希望大家能將金山驕傲穿上身，活動紀念上衣將以抽籤方式限量贈送，詳情請持續關注金山區公所臉書。

特別提醒民眾，今年健走路跑路線從金山區漁會出發，行經磺港大橋及磺清大橋後原線折返，活動會場周邊停車位有限，請參加的市民朋友儘量搭乘大眾交通工具前來。本次活動為4公里的短距離健走路跑，除免報名費外還有豐富報到完賽禮及補給食物，也特別規劃小小的歡樂市集服務大家，希望每一位參與的市民朋友都能走得快樂跑得健康，歡迎大家一起親子同樂，走出戶外享受金山好風景。

更多訊息請見活動官網：https://reurl.cc/vvq2kL