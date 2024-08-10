侯友宜出席原住民族文化會議　透過交流讓原民政策更到位

▲新北市政府10日辦理原住民族文化會議暨歲時祭儀增能研習。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（10日）舉行原住民族文化會議暨歲時祭儀增能研習，市長侯友宜於會議前表揚本市原住民族文化發展有功人員及團體，感謝大家對原民事務的付出。侯友宜表示，此次會議集結族群領導人、歷任頭目、各區協進會理事長與辦理歲時祭儀的重要幹部，希望透過會議上的討論交流，使市府未來推動原民政策更到位，打造充滿歸屬感的安居城市。

侯友宜表示，新北市原住民族人口數已突破6萬，新北市透過設置文化健康站、補助辦理歲時祭儀，以及推動就業服務、傳承文化技藝等政策，守護原民朋友的權益。侯友宜說，期待透過此次定期會議，檢視現有原民事務發展狀況，傾聽原民朋友的聲音及需求，協助市府推動更有感的政策。

▲侯友宜表揚原住民族文化發展有功人員及團體，感謝他們在發揚原民文化的努力。

會議前，侯友宜表揚原住民族文化發展有功人員及團體，包含多位深耕原住民族語言與文化的教師與團體，他感謝得獎者在語言傳承、藝術發展等各方面的付出，市府也將持續與大家攜手發揚原民文化。

原民局補充，文化會議不僅促進局內與各族群溝通與聯繫，今年為了深化傳統歲時祭儀活動的文化內涵，也同時辦理歲時祭儀增能研習，邀請本年度辦理歲時祭儀的社團幹部參與，加強活動文化厚度。