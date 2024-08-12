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新北仲夏繽紛樂首場煙火秀　6萬人齊聚漁人碼頭追煙花、賞水舞

▲新北仲夏繽紛樂首場煙火秀。（圖／新北市漁業處表示）

▲2024仲夏繽紛樂開幕煙火秀。（圖／新北市漁業處表示，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市漁業處辦理「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」11日開幕，河上煙火秀首次與無人機燈光秀一同展演，震撼登場!吸引近6萬名民眾追煙花，首場「淡海情緣」主題煙火秀，延續七夕情人節的浪漫氛圍，結合最浪漫的戀曲，隨著情話綿綿的無人機展演為五彩斑斕的煙花拉開序幕，新北市副市長劉和然也蒞臨漁人碼頭，與民眾一同欣賞美麗浪漫的煙火秀。

11日活動將燈光秀結合無人機共同展演，由燈光秀引領無人機至表演定點，而無人機排列出充滿情人元素的趣味圖案，從戀人情話傳遞、相遇相識到送出定情禮物，透過200台無人機在淡水的夜空中譜出一段動人的愛情故事，無人機最終以「2024 high summer」排列出今年主視覺的英文字樣，也為緊接而來的壓軸煙火秀揭開序幕，伴隨第一發煙火的升空，同時也宣告萬眾期待的仲夏繽紛樂煙火秀正式開始，綿延不斷的燦爛花火在空中綻放，讓在場所有觀眾看得目不轉睛，紛紛都拿起手機紀錄下這美好時刻！

▲新北仲夏繽紛樂首場煙火秀。（圖／新北市漁業處表示）

▲從左至右為鄭宇恩議員代表（鄭國禎主任）、陳偉杰議員、洪孟楷立委、劉和然副市長、蔡錦賢議員、農業局代理局長諶錫輝、觀旅局局長楊宗珉、淡水區漁會總幹事吳永寬、淡水區區長陳炳仲、水灣企業股份有限公司陳自成總經理。

首場「淡海情緣」煙火秀搭配大量高空煙火，最大煙火彈為8吋，為漁人碼頭及週邊帶來河上震撼的視覺享受，三階段的展演依序為「緣定淡水」、「夏日嬉戲」及「鵲橋之約」，呈現出浪漫的七夕情人節主題。表演之初將以淡藍色的彩菊高空煙火彈，搭配花束穿插點綴星空，象徵歡迎前來淡水之都，緊接藉由日本變色煙火彈營造愉悅活潑的氛圍，繽紛的色彩為畫面增添張力，打造出宛如海上樂園的盛大景象。

最後結合在地情人橋景觀，以「鵲橋之約」由愛心、戒指、月亮等造型煙火彈創造獨特亮點，並以紅色系的牡丹、大理花等高空煙火彈營造浪漫的氣氛，將牛郎織女的愛情故事化作絢麗煙火，以彩虹花柱、光珠、拉手煙火連續施放，為美好的夜晚畫下完美的句點。仲夏夜晚的漁人碼頭不只煙火浪漫，還有情人節限定水舞，8月16日前來漁人碼頭，就能欣賞到情人節限定版的光雕水舞展演，每日首末場（晚間7點、9點）水舞更結合雷射燈光秀一同展演，千萬別錯過！

▲新北仲夏繽紛樂首場煙火秀。（圖／新北市漁業處表示）

▲現場近6萬人欣賞煙火秀。

副市長劉和然表示，新北市2019年起推動「嗨漁港」，於暑期在淡水漁人碼頭辦理「仲夏繽紛樂」活動及施放煙火，已成為在地年度盛會，也創造淡水河左岸及右岸夜經濟。本年度在市府各局處合作及民間資源協助下，規模及精采度更勝以往，擴大規模辦理，為北臺灣首次無人機結合煙火共同展演，水舞秀更是以全方位視角呈現，讓民眾在港區各角落都能欣賞到最美麗的水舞光雕展演。

歡迎民眾來漁人碼頭追煙花、賞水舞及逛市集，度過美好浪漫的夜晚。錯過今日煙火的朋友別擔心，閉幕式（9月8日）還有1場煙火秀，熱愛璀璨花火的民眾千萬不要錯過，相約淡水一起享受浪漫的淡水夜晚！港內木棧道商家、淡水魚市及淡水漁人頭福容飯店配合仲夏繽紛樂活動，推出消費優惠及專案，活動詳情及相關活動訊息請至「新北漁樂快爆」臉書粉專查詢。

▲新北仲夏繽紛樂首場煙火秀。（圖／新北市漁業處表示）

▲2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動優惠一覽表。

▲新北仲夏繽紛樂首場煙火秀。（圖／新北市漁業處表示）

▲現場民眾悠遊淡水漁人碼頭木棧道商家。

▲新北仲夏繽紛樂首場煙火秀。（圖／新北市漁業處表示）

▲2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動「光雕水舞秀」模擬圖。

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